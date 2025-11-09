Ее песни западают в душу - Пахмутова отмечает день рождения
Автор:Андрей Козлов
День рождения отмечает великая женщина нашего времени. Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года, но даже спустя почти век продолжает заряжать своей энергией всех, кому посчастливилось быть с ней рядом. И особенно тех, кому выпала честь петь ее песни.
Отдельный цикл творчества композитора Александры Пахмутовой и ее супруга поэта-песенника Николая Добронравова посвящен такому явлению, как спорт высших достижений. И слушая строчки песен, мы понимаем, что авторы вложили в них куда более глубокую философию, чем борьбу за кубки и медали.
"Мы не писали бы, наверное, столько о спорте, не хотели бы так писать, если бы у нас не появилась возможность увидеть близко жизнь большого спорта. Жизнь полную драматизма", - произнесла с экрана молодая тогда народная артистка СССР Александра Пахмутова.
По сути своим творчеством Александра Пахмутова и Николай Добронравов, имена которых невозможно разъединить, украсили и без того великий советский спорт, который как раз к 70-м в нашем общем государстве стал удивительным явлением. Открытие объектов инфраструктуры, новые и громкие имена, рекорды и победы! А белорусы стали достойной частью всего советского спорта. А песни и музыка Пахмутовой и Добронравова будто гнали еще быстрее и без того стремительное развитие.
Одна из таких композиций - это "Темп", которая вошла в цикл "Баллады о спорте", вышедшей на экраны за год до московской Олимпиады и снимавшейся во время Спартакиады 1979 года.
В этом сборнике ряд будущих знаковых композиций, таких как "Стадион моей мечты", где лучший борец вольного стиля XX века белорус Александр Медведь крепко держит флаг соревнований.
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
"У Саши Солодухи в школе были всего 2 пятерки - по физкультуре и по пению. Для меня спорт - это шок, постоянное стремление только вперед и вверх. Девиз Козерога Саши Солодухи - вперед и вверх, понимаете, к достижению новых высот, новых олимпов".
Спортсмены, которые слушали эти песни, не могли не вдохновляться на подвиги. И с этими словами побеждали на самых главных стартах. Как наш олимпийский чемпион по гандболу легендарный Андрей Барбашинский.
Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу:
"Что объединяет людей? Спорт и музыка. Что собирает стадионы? Спорт и музыка. Самая большая идеология, как можно быстрее всего донести, что такое твоя страна - через спорт, через музыку, через культуру".
Пахмутова и Добронравов - сердце того общества, что было воспето в их шедеврах и не раз. Создание песен, которые стали народными, как "Надежда", "Нежность" и, конечно, такая для нас родная "Беловежская пуща".
Чередовали с созданием спортивных баллад. "Трус не играет в хоккей" и особенно "Герои спорта". Написана к Олимпийским играм, которые проходили в Мюнхене в 1972 году, где побеждал белорус Александр Медведь и нес флаг, а первым исполнителем песни стал Муслим Магомаев.
Тандем и творчество Пахмутовой и Добронравова вне времени. С ними работали величайшие люди разных эпох. Их друзьями были такие люди, как Юрий Гагарин. Кому-то повезло особенно встать в этот ряд. Как победителю проекта "Фактор.BY" Ивану Дятлову.
Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.BY":
"Спасибо, что вы есть у всех нас. Спасибо за ваши песни, за ваше искусство, за вашу душу и музыку. Спасибо за то, что они вдохновляют всех нас в трудную минуту, дают силы, дают надежду. Храни вас Бог долгие-долгие годы. Низкий вам поклон и самого крепкого здоровья".
Никита Белько, суперфиналист проекта "X-Factor в Беларуси":
"В ее песнях есть что-то, что делает их нестареющими, делает их вечными. И они, правда, западают в душу, ты вспоминаешь о них в моменты, когда хочешь послушать великую, красивую и такую душевную музыку".
В такие моменты благодаря этим песня понимаешь, что спорт несет в себе куда более важные ценности, чем средство реализации и стремление к завоеванию кубка и жажда быть первым. Долгих лет жизни и такой же удивительной энергии, Александра Николаевна.