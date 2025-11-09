Ее песни западают в душу - Пахмутова отмечает день рождения

День рождения отмечает великая женщина нашего времени. Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года, но даже спустя почти век продолжает заряжать своей энергией всех, кому посчастливилось быть с ней рядом. И особенно тех, кому выпала честь петь ее песни.

Отдельный цикл творчества композитора Александры Пахмутовой и ее супруга поэта-песенника Николая Добронравова посвящен такому явлению, как спорт высших достижений. И слушая строчки песен, мы понимаем, что авторы вложили в них куда более глубокую философию, чем борьбу за кубки и медали.

Александра Пахмутова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c1a65b-be0c-485f-bbf5-50854a3d4424/conversions/683a87ed-f447-4781-84a1-3b18982e8faf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c1a65b-be0c-485f-bbf5-50854a3d4424/conversions/683a87ed-f447-4781-84a1-3b18982e8faf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c1a65b-be0c-485f-bbf5-50854a3d4424/conversions/683a87ed-f447-4781-84a1-3b18982e8faf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c1a65b-be0c-485f-bbf5-50854a3d4424/conversions/683a87ed-f447-4781-84a1-3b18982e8faf-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы не писали бы, наверное, столько о спорте, не хотели бы так писать, если бы у нас не появилась возможность увидеть близко жизнь большого спорта. Жизнь полную драматизма", - произнесла с экрана молодая тогда народная артистка СССР Александра Пахмутова.

По сути своим творчеством Александра Пахмутова и Николай Добронравов, имена которых невозможно разъединить, украсили и без того великий советский спорт, который как раз к 70-м в нашем общем государстве стал удивительным явлением. Открытие объектов инфраструктуры, новые и громкие имена, рекорды и победы! А белорусы стали достойной частью всего советского спорта. А песни и музыка Пахмутовой и Добронравова будто гнали еще быстрее и без того стремительное развитие.

Картина со спортсменами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdacc806-6be6-41a1-8e08-bc76c8abe305/conversions/d0be831b-7006-4a78-8463-ebf84e47165f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdacc806-6be6-41a1-8e08-bc76c8abe305/conversions/d0be831b-7006-4a78-8463-ebf84e47165f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdacc806-6be6-41a1-8e08-bc76c8abe305/conversions/d0be831b-7006-4a78-8463-ebf84e47165f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdacc806-6be6-41a1-8e08-bc76c8abe305/conversions/d0be831b-7006-4a78-8463-ebf84e47165f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Одна из таких композиций - это "Темп", которая вошла в цикл "Баллады о спорте", вышедшей на экраны за год до московской Олимпиады и снимавшейся во время Спартакиады 1979 года.

В этом сборнике ряд будущих знаковых композиций, таких как "Стадион моей мечты", где лучший борец вольного стиля XX века белорус Александр Медведь крепко держит флаг соревнований.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcc9a38a-2df5-4493-a4cd-d1cd18a467e6/conversions/e0eaa1d0-9570-4d0d-ab36-a8bef13fd98e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcc9a38a-2df5-4493-a4cd-d1cd18a467e6/conversions/e0eaa1d0-9570-4d0d-ab36-a8bef13fd98e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcc9a38a-2df5-4493-a4cd-d1cd18a467e6/conversions/e0eaa1d0-9570-4d0d-ab36-a8bef13fd98e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcc9a38a-2df5-4493-a4cd-d1cd18a467e6/conversions/e0eaa1d0-9570-4d0d-ab36-a8bef13fd98e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

"У Саши Солодухи в школе были всего 2 пятерки - по физкультуре и по пению. Для меня спорт - это шок, постоянное стремление только вперед и вверх. Девиз Козерога Саши Солодухи - вперед и вверх, понимаете, к достижению новых высот, новых олимпов".

Спортсмены, которые слушали эти песни, не могли не вдохновляться на подвиги. И с этими словами побеждали на самых главных стартах. Как наш олимпийский чемпион по гандболу легендарный Андрей Барбашинский.

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b2fe62a-732f-4da8-ad64-b30c46a98d5c/conversions/e7a76b7a-7c34-445b-b38b-e67b0b9a6365-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b2fe62a-732f-4da8-ad64-b30c46a98d5c/conversions/e7a76b7a-7c34-445b-b38b-e67b0b9a6365-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b2fe62a-732f-4da8-ad64-b30c46a98d5c/conversions/e7a76b7a-7c34-445b-b38b-e67b0b9a6365-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b2fe62a-732f-4da8-ad64-b30c46a98d5c/conversions/e7a76b7a-7c34-445b-b38b-e67b0b9a6365-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу:

"Что объединяет людей? Спорт и музыка. Что собирает стадионы? Спорт и музыка. Самая большая идеология, как можно быстрее всего донести, что такое твоя страна - через спорт, через музыку, через культуру".

Тандем Пахмутовой и Добронравова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4fb1446-986d-408c-bbc1-9e5a502a962b/conversions/b0411b77-33c2-4798-8e4b-68897ba75fe2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4fb1446-986d-408c-bbc1-9e5a502a962b/conversions/b0411b77-33c2-4798-8e4b-68897ba75fe2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4fb1446-986d-408c-bbc1-9e5a502a962b/conversions/b0411b77-33c2-4798-8e4b-68897ba75fe2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4fb1446-986d-408c-bbc1-9e5a502a962b/conversions/b0411b77-33c2-4798-8e4b-68897ba75fe2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пахмутова и Добронравов - сердце того общества, что было воспето в их шедеврах и не раз. Создание песен, которые стали народными, как "Надежда", "Нежность" и, конечно, такая для нас родная "Беловежская пуща".

Чередовали с созданием спортивных баллад. "Трус не играет в хоккей" и особенно "Герои спорта". Написана к Олимпийским играм, которые проходили в Мюнхене в 1972 году, где побеждал белорус Александр Медведь и нес флаг, а первым исполнителем песни стал Муслим Магомаев.

Слушая строчки таких песен, мы понимаем, что авторы вложили в них куда более глубокую философию, чем борьбу за кубки и медали.

Юрий Гагарин, Александра Пахмутова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62a6068d-de6e-444c-a8b6-04bb7e4a9e4c/conversions/ff4dc85c-b4e1-4ead-91c7-a31108fb4074-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62a6068d-de6e-444c-a8b6-04bb7e4a9e4c/conversions/ff4dc85c-b4e1-4ead-91c7-a31108fb4074-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62a6068d-de6e-444c-a8b6-04bb7e4a9e4c/conversions/ff4dc85c-b4e1-4ead-91c7-a31108fb4074-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62a6068d-de6e-444c-a8b6-04bb7e4a9e4c/conversions/ff4dc85c-b4e1-4ead-91c7-a31108fb4074-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тандем и творчество Пахмутовой и Добронравова вне времени. С ними работали величайшие люди разных эпох. Их друзьями были такие люди, как Юрий Гагарин. Кому-то повезло особенно встать в этот ряд. Как победителю проекта "Фактор.BY" Ивану Дятлову.

Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.BY":

"Спасибо, что вы есть у всех нас. Спасибо за ваши песни, за ваше искусство, за вашу душу и музыку. Спасибо за то, что они вдохновляют всех нас в трудную минуту, дают силы, дают надежду. Храни вас Бог долгие-долгие годы. Низкий вам поклон и самого крепкого здоровья".

Никита Белько, суперфиналист проекта "X-Factor в Беларуси" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f875b7d3-0e59-41fc-a4f9-a76185a6fbbf/conversions/b78c8127-4759-44d4-ab55-07a9db95db89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f875b7d3-0e59-41fc-a4f9-a76185a6fbbf/conversions/b78c8127-4759-44d4-ab55-07a9db95db89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f875b7d3-0e59-41fc-a4f9-a76185a6fbbf/conversions/b78c8127-4759-44d4-ab55-07a9db95db89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f875b7d3-0e59-41fc-a4f9-a76185a6fbbf/conversions/b78c8127-4759-44d4-ab55-07a9db95db89-xl-___webp_1920.webp 1920w

Никита Белько, суперфиналист проекта "X-Factor в Беларуси":

"В ее песнях есть что-то, что делает их нестареющими, делает их вечными. И они, правда, западают в душу, ты вспоминаешь о них в моменты, когда хочешь послушать великую, красивую и такую душевную музыку".