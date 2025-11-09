3.68 BYN
Мэром Нью-Йорка стал социалист и мусульманин Зохран Мамдани
Вопрос о демографических изменениях в Европе давно перестал быть предметом академических дискуссий. Сегодня это повседневная реальность, которую видно невооруженным глазом, особенно в Великобритании.
В 2025 году уже в четверти английских школ светлокожие школьники британского происхождения стали меньшинством. И каждый год страна прирастает новым Ливерпулем из мигрантов (по количеству населения).
Если раньше мусульмане на Западе были в основном избирателями, то теперь все чаще - избранными. Мэр Лондона - мусульманин, как и мэры Бирмингема, Лидса, Блэкберна, Шеффилда и Оксфорда.
Впрочем, и США, где еще недавно называли Британию "оккупированной", теперь сами идут по тому же пути. Крупнейший американский мегаполис выбрал себе мэра-социалиста, тиктокера и бывшего рэпера. 34-летний Зохран Мамдани стал самым молодым градоначальником за последние 100 лет и первым мусульманином на этом посту.
Он открыто заявил, что победил в первую очередь за счет поддержки мигрантов, с которыми активно борется Белый дом после возвращения туда Дональда Трампа. Сам хозяин Белого дома уверен: в результате победы на выборах мэра Нью-Йорка Мамдани CША потеряли небольшую часть своего суверенитета.