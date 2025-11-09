3.68 BYN
Литвинович и Буйлов завоевали золото на ЧМ в синхронных прыжках на батуте
Город Памплона в Испании принимал на неделе лучших батутистов мира. Наша сборная с чемпионата планеты после четырехлетнего перерыва увозит 4 медали: 3 золота и серебро. 9 ноября в турнире синхронных прыжков у мужчин лучшими стали Иван Литвинович и Андрей Буйлов. В финале ребята продемонстрировали исключительную сложность. Их результат почти на 2 балла превзошел сумму серебряных призеров из Японии. Третьим стал тандем из Китая.
Прежде на пьедестал почета за золотом поднимались Екатерина Ершова и Станислав Яскевич в турнире смешанных синхронных прыжков. Первой на чемпионате стала наша мужская команда в составе Ивана Литвиновича, Себастьяна Станкевича и Андрея Буйлова. Серебро планетарного форума забрали белорусские девушки: Яна Лебедева, Виолетта Бордиловская и Екатерина Ершова.