Литвинович и Буйлов завоевали золото на ЧМ в синхронных прыжках на батуте

Город Памплона в Испании принимал на неделе лучших батутистов мира. Наша сборная с чемпионата планеты после четырехлетнего перерыва увозит 4 медали: 3 золота и серебро. 9 ноября в турнире синхронных прыжков у мужчин лучшими стали Иван Литвинович и Андрей Буйлов. В финале ребята продемонстрировали исключительную сложность. Их результат почти на 2 балла превзошел сумму серебряных призеров из Японии. Третьим стал тандем из Китая.