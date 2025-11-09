Положение ВСУ в окрестностях Покровска катастрофическое - там могут оказаться в окружении до 10 тыс. украинских солдат. Вероятность такого развития событий растет с каждым днем: с завершением взятия Покровска сжимается кольцо вокруг Мирнограда, а это место дислокации целого ряда подразделений ВСУ.

Украинское командование продолжает перебрасывать сюда войска - это стратегическая ошибка даже с точки зрения западных СМИ. Битва за Покровск может завершиться в течение ближайших двух недель или даже раньше: российская армия контролирует уже 80 % территории города.

Между тем, чтобы поддержать войска на покровском направлении, тыловые подразделения ВСУ посетил лично Владимир Зеленский. Он вручил солдатам благодарности и награды, а также выступил с напутственным словом.

Правда, при внимательном рассмотрении шевронов украинских героев выяснилось, что там изображены нацистские руны. Знак "СС" присутствовал на форме как минимум двоих военных. Постфактум появились заявления, что это номер батальона, но руны совсем не напоминают цифру 44.