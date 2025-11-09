Ловцы лайков: как фейковые ролики, сделанные ради хайпа, отвлекают власть от реальных проблем

Развитие технологий, благодаря которым мы получаем отклик моментально, сильно упрощает жизнь. Лайки, отзывы, комментарии в мире, где сплошь и рядом искусственный интеллект, а каждый второй мнит себя великим блогером, сложно разобраться, какой ролик рассказывает о реальной проблеме и требует реакции власти, а где человек просто пытается словить волну хайпа.

Стало модным, минуя разные инстанции (т.е. тех, кто реально должен разбирать эти вопросы), обращаться напрямую к Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Все знают, белорусский лидер и сам в тренде - следит за соцсетями, поэтому реакция наступит незамедлительно.

Но есть важный нюанс - возможность быстрой раскрутки роликов, где фигурирует фамилия белорусского лидера, а это уже в буквальном смысле во всем мире бренд, порождает разного рода спекуляции. Люди зачастую не хотят сами решать вопрос, им проще вынести все в медийное поле, а некоторые таким образом и вовсе зарабатывают на просмотрах.

Обращение к Президенту как тренд, набирающий популярность - снял ролик, поставил нужный хештег, выложил в Сеть - и вот о тебе уже говорят не только твои 100 подписчиков и просят Президента и перила установить, и канализацию починить, и покосить.

Да, это самый быстрый способ, чтобы твой месседж заметили. Белорусский лидер сам не раз призывал чиновников изучать это инфополе, чтобы больше знать, что происходит вокруг. Надо отдать должное, люди часто помогают вскрывать проблемные места, но зачастую доходит до абсурда и откровенных фейков.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Вы - мое лицо на месте, все ваши ошибки проецируются на Президента. Почитайте эти TikTok и социальные сети: что-то где-то вы не так сделали или не решили, сразу: "Президент, надо к нему идти".

По делу, без дела, просто так, для хайпа - у всех разные причины, но у каждого такого блогера четкое понятие: в Беларуси власть реагирует быстро, ролик тут же увидят и начнут проверять еще на местах, не говоря уже о Президенте.

"Просто пошел за чагой, просто снял ролик, просто выложил в Сеть", на что рассчитывал горе-тиктокер - понять сложно. Явно не на то, что власть отреагирует так быстро, а уж тем более что по следам его боевой славы поедут журналисты.

"Во всех аккаунтах нашего информационного агентства писали, на один из них тиктокер ответил, поэтому получилось выстроить с ним небольшой диалог. Моя задача была понять, считает ли он себя блогером", - рассказала журналист информационного агентства "Минская правда" Валерия Грамович.

Журналисты выехали на место и были, мягко говоря, шокированы. И даже не от того, что ролик оказался беспочвенным.

"Когда мы начали собирать на данного человека журналистское досье, поняли, что это специфический человек. Во-первых, в его биографии достаточно часто мелькают различные правонарушения, начиная от нарушений в части ПДД, а также неуплата алиментов, распитие алкогольных напитков в общественных местах", - продолжила Валерия Грамович.

46-летний любитель тихой охоты наткнулся на участок лесозаготовки и решил высказать публично свое мнение о лежащей древесине.

"Он возмущался больше тому, что вырубают массово лес, скоро ничего не останется. А почему ему это якобы было близко сердцу? Потому что он делает изделия из дерева. Вопрос появился, как он их делает и где он берет дерево", - поинтересовалась журналистка "Минской правды".

Адекватные пользователи, понятно, тоже отреагировали. Ведь очевидно, что высохшие деревья вырублены, а на их место посадят новый зеленый лес. Когда дурман хайпа пелену с глаз снял, ошибку тиктокер осознал: "Ошибка моя - снять это видео, неосознанная ошибка, которую я признаю и виню себя за этот поступок. Да, действительно это был сухой лес, который вырубают, потом засаживают. А я попал именно в тот момент, когда специалисты еще не высадили, не успели просто все сделать".

Сами технологии стимулируют псевдоблогеров на создание такого контекста. Это как мед, который привлекает медведей, или доверчивость граждан - мошенников.

Артем Строганов, заместитель главного директора дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:

"Все достаточно просто. Все алгоритмические платформы Интернета сейчас заточены на то, чтобы качественно и очень быстро продавать короткие формы в части, касающейся очень откровенных, очень сублимированных, но очень красноречивых эмоций, это очень важно. И поэтому, если за 15 секунд можно к любому контенту (видео или аудио) присовокупить какую-то очень яркую эмоцию, то он сразу продается. Алгоритмы только на такие формы в большинстве случаев и рассчитаны".

Публичное выступление в соцсетях, стоит отметить, шаг смелый. Конструктивный, проблемный контент всегда заслуживает и репортерского внимания, и местной власти. Так вышло, хоть ситуация и неоднозначная, с роликом, в котором автор видео нашел большое количество шин в лесу. То, что блогер просто воспользовался ситуацией, стало понятно гораздо позже, но на этом этапе пришлось вмешаться сельсовету.

Лариса Штраус, председатель Колодищанского сельского совета:

"Незамедлительно был уведомлен собственник данного земельного участка о складировании автомобильных шин. И уже 16 сентября данная свалка была удалена, нередки случаи несанкционированного выброса отходов на территории Колодищанского сельсовета. В том числе мы узнаем эту информацию и от граждан, и от блогеров, и в соцсетях".

Частник, как выяснилось, создавал декорации для съемок. От идеи после шумихи он отказался (от греха подальше). Есть ролики, которые помогают тому же ЖКХ навести порядок, тем более в Год благоустройства, но есть и те, что просто отнимают время.

Сергей Зезетко, главный инженер, руководитель проекта ГП "Жилищник Минщины":

"Не так давно высаживали компенсационные посадки - лиственные деревья. Люди жаловались в TikTok о том, что будет тень, это будет мешать их благоприятным условиям жизни. Было принято решение поменять лиственные деревья на хвойные, но тем самым появился следующий ролик о том, что сначала деревья посадили, а потом выкопали. В итоге мы эти деревья потом пересадили на земли общего пользования, тем самым решив вопрос".

Растянуть такой фейк-контент любят блогеры и каналы с БЧБ-душком. Как выяснилось, у коуча из Борисова за пазухой целая бело-красная коллекция, подумать в ИВС теперь будет о чем. И хорошо бы над тем, как такие ролики отвлекают от дел ту же власть. Есть же другой путь обращений по тем же проблемам ЖКХ, правда, без медийной славы.

Лариса Коршун, гендиректор информационного агентства "Минская правда":

"Складывается ощущение, что некоторым блогерам, во-первых, не хватает собственной ответственности. Они не понимают, что они дезинформируют общество. Не факт, что все, кто посмотрел ролик с возмущениями, потом прочитают статью. Ведь известно, что фейк расходится гораздо легче, чем уже ответная реакция на него. Поэтому мне кажется, что стоит призвать всех доморощенных блогеров, которые решили, что они способны решать важные государственные дела и давать советы государственным служащим, немного к ответственности".

У белорусов так устроено: есть сигнал - нужно поверить, устранить, исправить, вернуть людям комфорт жизни, так и должно быть. Но слово не воробей - вылетит, не поймаешь.