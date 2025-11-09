В Новой Зеландии пожарные ведут борьбу с масштабным лесным пожаром

Лесные пожары в Новой Зеландии. Фото Синьхуа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9f3e8d5-da42-4d13-a25a-3cd79233c58c/conversions/eb2c3c2e-754c-4e8b-bcfa-6484687dc0fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9f3e8d5-da42-4d13-a25a-3cd79233c58c/conversions/eb2c3c2e-754c-4e8b-bcfa-6484687dc0fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9f3e8d5-da42-4d13-a25a-3cd79233c58c/conversions/eb2c3c2e-754c-4e8b-bcfa-6484687dc0fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9f3e8d5-da42-4d13-a25a-3cd79233c58c/conversions/eb2c3c2e-754c-4e8b-bcfa-6484687dc0fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

В национальном парке Тонгариро новозеландские пожарные ведут борьбу с масштабным лесным пожаром. Пожар вспыхнул 8 ноября, на следующий день были эвакуированы жители небольшого поселка Вакапапа, а также почти 50 туристов. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, огонь уничтожил около 2,5 тыс. га леса, при этом пожар удалось локализовать лишь на 20%. Вечером 9 ноября пожарные приостановили работы, ожидая благоприятных погодных условий для борьбы с огнем. Утром 10 ноября они вновь возобновят свои действия. Для тушения пожара привлечены 15 вертолетов и 5 самолетов.

Представитель пожарной службы отметил, что это крупнейшая воздушная операция по борьбе с огнем за последнее время. Оценка ущерба пока затруднительна, однако пожар окажет значительное негативное воздействие на регион, который привлекает множество туристов, в том числе из-за границы. Тушение пожара может занять еще несколько дней.