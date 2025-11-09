Мощные волны обрушились на Тенерифе, 3 человека погибли, 15 получили травмы

Город на побережье. Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1567bba1-20cd-45ad-b844-d7efa3614ba0/conversions/8e145524-b08c-4bcc-a116-8ec74bfb91e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1567bba1-20cd-45ad-b844-d7efa3614ba0/conversions/8e145524-b08c-4bcc-a116-8ec74bfb91e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1567bba1-20cd-45ad-b844-d7efa3614ba0/conversions/8e145524-b08c-4bcc-a116-8ec74bfb91e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1567bba1-20cd-45ad-b844-d7efa3614ba0/conversions/8e145524-b08c-4bcc-a116-8ec74bfb91e4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На побережье испанского острова Тенерифе обрушились мощные волны, в результате чего 3 человека погибли, 15 получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Штормы в субботу прошли в городах Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе. Среди жертв оказались 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний местный житель из Ла-Оротавы и еще один мужчина, личность которого не установлена.