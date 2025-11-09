3.68 BYN
Мощные волны обрушились на Тенерифе, 3 человека погибли, 15 получили травмы
Автор:Редакция news.by
На побережье испанского острова Тенерифе обрушились мощные волны, в результате чего 3 человека погибли, 15 получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости.
Штормы в субботу прошли в городах Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе. Среди жертв оказались 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний местный житель из Ла-Оротавы и еще один мужчина, личность которого не установлена.
Все происшествия связаны с неосторожностью людей. Туристы оказались в море за буями, что привело к серьезным травмам. Остальные пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.