Соцподдержка, кредиты и ценовой контроль - об изменениях, вступивших в силу с ноября для белорусов

Ноябрь - это не только месяц подарков, но и период важных изменений для белорусов. Например, новации в банковском секторе касаются, в том числе, ужесточения выдачи кредитов. В социальной сфере - традиционно хорошие новости для семей с детьми, а еще в Беларуси появилась возможность оплатить картой поездку в маршрутке.

Традиционно в ноябре в Беларуси анонсируют обновление главного ориентира в расчете ряда пособий и минимальных пенсий - бюджет прожиточного минимума. Так, с этого месяца новый показатель - чуть более 490 рублей (491,09).

С начала 2025 года БПМ увеличился на 12,2 %, при этом уровень инфляции за 9 месяцев составил 5,8 %. Это означает, что покупательная способность тех, чьи доходы привязаны к БПМ, не просто сохранилась, а приросла.

Рост этого норматива означает и чуть большие ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 лет, если младшему ребенку нет 3-х. Прибавили и единовременные пособия женщинам, которые стали на учет до 12 недель беременности.

Весомее стали и выплаты при рождении ребенка - за первенца белорускам полагается 10 бюджетов прожиточного минимума, за второго и последующих малышей - сразу 14. Это традиционная соцподдержка в Беларуси.

Ольга Чемерко, начальник управления комплексного анализа Минтруда и социальной защиты Беларуси:

"Автоматически, в связи с изменением бюджета прожиточного минимума, увеличиваются социальные выплаты, установленные от данного норматива. Это доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также социальные пенсии".

Следующая информация будет полезна тем, кто хочет начать свое дело - с ноября также увеличены субсидии от государства для людей, которые состоят на учете в службе занятости и планируют предпринимательскую деятельность.

Новые размеры выплат будут действовать до конца января. Эти суммы можно потратить, например, на аренду помещения, закупку оборудования, сырья, материалов и другие расходы, которые нужны для старта.

Факт С ноября белорусам стала доступна и безналичная оплата в городских маршрутках - проводить платеж пассажиры могут по банковской карте или QR-коду через мобильное приложение.

С 15 ноября в магазинах ценники на продукцию из стабфондов будут фиксированными. Так, МАРТ вводит потолок на стоимость картофеля - его прайс не должен быть выше 1,07 рубля, по свекле - 1,17 рубля. Предельные цены за килограмм установлены также для моркови, капусты, лука и яблок.

Также с 22 ноября банки вводят новации по выдаче кредитов, чтобы защитить заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки и в целях борьбы с мошенниками. Вот главное: банк будет заключать кредитный договор только на следующий рабочий день после того, как клиент подаст заявку, при этом сами денежные средства также не перечислят сразу, а не ранее, чем на следующий рабочий день после подписания документов.

А еще ноябрь - это дедлайн расчетов с налоговой. До 17 числа белорусам нужно уплатить имущественные сборы - это транспортный, земельный и за недвижимость.

Денис Терешков, замначальника управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Извещения все были направлены не позднее 1 октября. В случае, если извещение еще вами не получено, либо же получено, но было утрачено, то необходимо предпринять действия по получению дубликата данного извещения. Это можно сделать через личный кабинет плательщика на совете Министерства налогового сбора, необходимо в нем зарегистрироваться и сформировать себе извещение самостоятельно. Если же данный способ получения дубликата извещения для вас не подходит, то вы можете обратиться в налоговый орган либо по месту постановки на учет".