Европа очень конъюнктурна. Она вначале выращивает нацистов, потом помогает им, затем якобы отворачивается и вывозит их лисьими тропами в Аргентину. Сейчас без Зеленского их схема рухнет как домино, и мерцы, и макроны с урсулами уйдут в историю.

Точно также они не видят сейчас "бусификацию" и коррупцию в Украине. ЕС занят войной и все больше уподобляется НАТО. Вначале курс на масштабное перевооружение, а теперь и на увеличение площади. В Брюсселе неожиданно вспомнили о странах, которые все еще верят, что вступление в сообщество откроет для них врата чуть ли не в рай.

К 2030 году в ряды европейской семьи могут влиться Албания, Молдова, Украина и Черногория. Правда, с ограничениями. Как заявила комиссар по вопросам расширения ЕС, новые члены союза могут быть поставлены на "испытательный срок" на несколько лет и исключены из блока в случае отступления от демократических принципов.

Марта Кос объяснила идею тем, что некоторые страны, могут оказаться "троянским конем России".

Анекдот в тему. Эстонец заходит в бар и заказывает пиво. Бармен ему говорит: "50 евро". Эстонец в шоке: "Как 50, вчера же было 10?" Бармен неторопливо объясняет: "10 евро - это пиво, 10 - на укрепление обороны ЕС, 10 - на помощь Украине, 10 - помощь европейским странам, которые хотят стать членами ЕС и еще 10 - на газовую субсидию для ЕС". Эстонец молча отдает деньги, а бармен положил их в кассу и вернул тому 10 евро. Эстонец в недоумении: "Почему вы возвращаете деньги?" Бармен отвечает: "Так пива нет!" Вот она суровая реальность беспросветных будней рядового европейца.

Марк Ботенга, депутат Европарламента от Бельгии:

"Я никогда не беру отпуск", "я пропускаю приемы пищи, чтобы мои дети могли есть зимой", "я умираю от холода, от отсутствия отопления и лекарств" - вот какие письма я получаю от людей. И такова реальность примерно для 100 млн граждан, находящихся на грани бедности в Европейском союзе, так живет одна половина Европы. А еще есть вторая половина - та, которая связана с оборонной промышленностью, и которая получает рекордные прибыли. Что вы подумаете, если над вами пролетит истребитель? "Вот она, моя пенсия?".

Марк Ботенга, депутат Европарламента от Бельгии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a3588ca-db98-4882-b5df-060981a1119f/conversions/13c0694a-9268-4d09-80c2-c59d6fb34228-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a3588ca-db98-4882-b5df-060981a1119f/conversions/13c0694a-9268-4d09-80c2-c59d6fb34228-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a3588ca-db98-4882-b5df-060981a1119f/conversions/13c0694a-9268-4d09-80c2-c59d6fb34228-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a3588ca-db98-4882-b5df-060981a1119f/conversions/13c0694a-9268-4d09-80c2-c59d6fb34228-xl-___webp_1920.webp 1920w

Действительно карманы стремительно пустеют, а дырки на ремне заканчиваются, затягивать его скоро уже будет некуда. Осознают это, удивительно, и в Брюсселе. Искать средства на подготовку к войне и поддержку Украины становится все сложнее.

А потому там обратили свой взор на тех, кто в очереди - почему бы и не разорить еще несколько стран ради великой цели. Недавно в столице "европейского Мордора" следом за тематическим отчетом состоялся саммит, посвященный вопросами расширения.

Марта Кос, комиссар ЕС по вопросам расширения:

"У наших кандидатов амбициозные цели. Черногория хочет завершить переговоры в конце 2026 года, Албания - в конце 2027 года, Молдова и Украина - в 2028 году. Лично для меня амбиции важнее, чем время, и комиссия поддерживает их. За этот год я могу сказать, что эти 4 кандидата подкрепили свои амбиции конкретными действиями".

Марта Кос, комиссар ЕС по вопросам расширения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb170c4-e23c-449a-94b0-28d8dc56f9c4/conversions/5b9b61ab-eaa1-48f9-b479-73882cdd0f42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb170c4-e23c-449a-94b0-28d8dc56f9c4/conversions/5b9b61ab-eaa1-48f9-b479-73882cdd0f42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb170c4-e23c-449a-94b0-28d8dc56f9c4/conversions/5b9b61ab-eaa1-48f9-b479-73882cdd0f42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb170c4-e23c-449a-94b0-28d8dc56f9c4/conversions/5b9b61ab-eaa1-48f9-b479-73882cdd0f42-xl-___webp_1920.webp 1920w

О каких успехах идет речь, догадаться несложно. Кто-то развязал войну, кто-то превратил демократию в диктатуру и украл выборы, другие разорвали любые отношения с Россией - все в угоду Брюсселю.

Однако не все так радужно, государства, которые годами ждут своей очереди на вступление, разразились критикой в адрес европейских властей. Все дело в циркулирующих последние недели слухах о том, что новичков могут лишить права вето в ЕС до тех пор, пока действующие члены не пересмотрят правила.

В общем это камень в огород Венгрии и Словакии, которые не раз блокировали инициативы Брюсселя. Кстати, скоро этот дуэт может стать трио - Чехия на подходе.

Если расширение не произойдет, не только с Черногорией, но и с другими странами-кандидатами, то сама концепция Европейского союза потеряет свой авторитет. Это уже не союз. ЕС должен подтвердить свое название, доказать концепцию, свои ценности и геополитический статус. Если же Европейский союз не выполнит обещания, он потеряет доверие. Филип Иванович, заместитель премьер-министра Черногории

Резко воспротивились идее своеобразного получленства и в Киеве. Владимир Зеленский, судя по всему, обращаясь из секретного бункера, вначале набросился с критикой на венгерского премьера, мол, тот блокирует вступление Украины в ЕС в угоду Кремлю. А затем заявил, что его не устраивает вступление в ЕС с "испытательным сроком", подавай им полноценное членство.

"Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС", - заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e3d1c8d-a0d8-4500-aed0-bee8e8cb9bb4/conversions/38c1ea8b-5e1e-463e-af2e-51d173853e62-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e3d1c8d-a0d8-4500-aed0-bee8e8cb9bb4/conversions/38c1ea8b-5e1e-463e-af2e-51d173853e62-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e3d1c8d-a0d8-4500-aed0-bee8e8cb9bb4/conversions/38c1ea8b-5e1e-463e-af2e-51d173853e62-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e3d1c8d-a0d8-4500-aed0-bee8e8cb9bb4/conversions/38c1ea8b-5e1e-463e-af2e-51d173853e62-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кстати, все эти экстренные саммиты, отчеты и планы напрямую связаны с "незалежной". Небезызвестная евродипломатка Кая Каллас практически так и заявила, что необходимость расширения назрела лишь из-за войны в Украине. А поскольку Брюссель уже не вытягивает, нужны новые доноры.

Тех же, кто не готов ввязываться в безрассудную активность против Кремля, в Евросоюзе не ждут. В отчете, посвященном перспективам стран, что желают вступить и выпачкаться об ЕС, Сербия и Грузия отмечены как худшие из всех. Президент Сербии, торгующий оружием со всеми и каждым, в очередной раз был вынужден оправдываться.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Мы сталкиваемся с тысячами сомнений со стороны разных государств-членов из-за наших отношений с Пекином и Москвой. Я не могу и не собираюсь оправдываться за то, что разговариваю с кем-то. Я считаю это большой глупостью, я же не ученик начальной школы. Все должны вести диалог, это полезно. И если я разговариваю с кем-то, это не значит, что я с ним соглашаюсь".

Александр Вучич, президент Сербии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f3cdcc-bd54-4e3b-9e29-a2aacd62f463/conversions/037ad4ea-c4c7-41c2-848c-ae6bc20134f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f3cdcc-bd54-4e3b-9e29-a2aacd62f463/conversions/037ad4ea-c4c7-41c2-848c-ae6bc20134f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f3cdcc-bd54-4e3b-9e29-a2aacd62f463/conversions/037ad4ea-c4c7-41c2-848c-ae6bc20134f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f3cdcc-bd54-4e3b-9e29-a2aacd62f463/conversions/037ad4ea-c4c7-41c2-848c-ae6bc20134f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Другой гордый народ, которому грозят большими неприятностями за разговор с Россией, ведет себя иначе. Власти Грузии действительно демонстрируют свое рвение к защите прежде всего национальных интересов. Без всякой игры на два лагеря любое давление Брюсселя получит равносильный ответ. При этом Тбилиси не собирается отказываться от европейского пути, но пока союз представляет собою бюрократическую машину диктата, себя грузины в нем не видят.

Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии:

"Некоторые постсоветские европолитики педалируют свои узкие геополитические нарративы и интересы, чтобы вынудить Грузию войти в более глубокий конфликт с Россией за счет собственной территориальной целостности и безопасности. Все это делается несмотря на то что самым дорогим европейским идеалом должен быть мир и решение конфликтов, а не разжигание и сеяние конфликтов и войн. Регресс в ценностях Брюсселя налицо".

Впрочем, о каких ценностях и каком единстве вообще может идти речь, когда мы говорим о Европе. Там давно нет ни того, ни другого, зато все крепче становится раздор. На этот раз трещин добавил конфликт из-за украинских товаров - Польша, Венгрия и Словакия продолжают блокировать импорт из "незалежной" вопреки позиции Еврокомиссии.