"Время Первого": зарубежные визиты Лукашенко, литовский интерес, новые сорта президентской картошки

День трудовых достижений и важных открытий - 7 Ноября Президент провел на юге страны. Рабочий график Первого большие выходные не учитывал. Александр Лукашенко хочет встряхнуть регион. Подвижки в Гомельской области есть, но глава государства требует ускоряться. Обстановка вокруг и на внешних рынках сложная. Развитием Полесья заниматься будут и дальше, однако поддержка будет точечной.

Другой взгляд на главные события недели и самые интересные кадры - в рубрике "Время Первого". Что Литва хочет заработать на кейсе с границей? На каком континенте ждут белорусского лидера? И какие сорта президентской картошки дегустируют журналисты?

Президентская командировка на юг начиналась в очень туманное ноябрьское утро. С моста через такое "молоко" сначала даже реку было толком не увидеть. Влажность пробрала даже технику.

Ждут открытие моста с положительным, позитивным настроем, потому что это большая радость для мозырян, отметила председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко.

Обновленный мост через Припять - это не просто бетон и металл, а событие и целая история для региона. Связывает два берега и два города - Мозырь и Калинковичи. Делать подарки к ноябрьскому празднику стало белорусской традицией.

Ответственность момента прочувствовали даже дети.

Такие презенты стоят немалых усилий. От финансов до специалистов. Реконструкцией занимались свои. Несмотря на праздничный повод, Александр Лукашенко будет откровенно говорить с местными жителями на злобу дня.

"Ситуация непростая. Люди должны это понимать. Более того, за нас так основательно Запад взялся вместе с американцами. Санкции, санкции, санкции. Чтобы построить этот мост, где-то надо выкручиваться, эти копейки вычленять, собирать в кучу и строить", - отметил глава государства.

Будет звучать и о работе предприятий, о том, как справляются на земле. Больших задач - от инфраструктуры до мелиорации - с себя государство не снимает. Но Президент рассчитывает на людей. Близость к украинской границе неслучайно навевает мысли о том, что расслабляться никак нельзя.

"Я всегда говорю, что лучше здесь работать, мосты строить, чем там (в зоне военного конфликта - прим. ред.) телепаться в грязи полуголодным. Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность - мои вопросы. Настройтесь на хорошую работу. Помните, что то, что не сделали вы, никто не сделает. Ни я, никто. Каждый должен делать свое дело. Каждый за свой клочок земли, за свой кусочек работы отвечает и должен это делать. Это - главное. Дисциплина и еще раз дисциплина", - сказал Александр Лукашенко.

При этом доброе отношение Лукашенко к соседям триггерит киевскую верхушку.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения", - пригласил глава государства.

На протяжении этой командировки Президент не раз вспоминал Украину. Вот это напряжение на юге чувствуется, поинтересовались у председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко.

"Мы же все живые люди, все понимаем, что фактически на протяжении 600 километров с Украиной по ту сторону идет война, - отметил он. - Поэтому понимание, что идет война, конечно, людей это тревожит. Но как относится силовой блок к обеспечению безопасности на территории каждого района, это видно. Безопасность обеспечена, начиная от границы, в районных центрах. И люди напряжения не видят. Идет нормальная работа, работают все предприятия, вся социальная сфера, напряжения в приграничных районах никакого нет".

Важный президентский месседж публично звучал и для начальников.

"Умрите, но людям зарплату заплатите. Это - главное. Если мы не будем платить нормальную зарплату, мы будем терять людей", - подчеркнул глава государства.

Об этом будет разговор и с главой района (тут стараются закреплять специалистов).

"Людей нужно беречь. И чтобы их сберечь (на Полесье еще есть люди), их надо задействовать как следует", - напутствовал Президент.

Работа, жилье, инфраструктура. Казалось бы, все понятно, как создавать условия для того, чтобы люди хотели оставаться в регионах, но на деле получается не так просто. Нареканий хватает и на дороги. Заметили, что людские чаяния депутат Мингорсовета пытается по ходу донести до министра.

Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Если в 2022 году жалоб было очень много, то начиная с середины 2022 года, когда принято было решение главой государства в части того, что дороги должны стать лучше, появилось финансирование, мы в 2024-й и в 2025 год сделали порядка 10 тыс. километров дорог. Любая дорога - это дорого. И это население должно понимать, что любая дорога, которую мы делаем, это дорогое удовольствие. Один из приоритетов следующей пятилетки - это качественные дороги, поэтому мы стремимся к тому, чтобы наши дороги были совершеннее. Планируем за следующую пятилетку где-то порядка 25 тыс. километров дорог сделать".

Кстати, контролерам Президент поручил встряхнуть отрасль.

"Жуткие вещи происходят, - сказал глава государства. - Частник отдает технику в аренду втридорога. Это что такое? Это коррупция. Что у него не хватает катков? Ресурсы ищите прежде всего у себя. Что не найдете, тогда ко мне. Но эту дорогу надо привести в порядок. Пока она нам не нужна, но что строить 4-полосную дорогу, если она не будет загружена? Но до Мозыря она должна быть как из Минска до Гомеля. И нам надо ускоряться". У нас нет такого районного центра, который бы с областным не был соединен твердым покрытием".

"Дальше надо идти, глубже. Это значит от районного центра к агрогородкам. Вот я вижу, там тиктокают люди. Ах, там дорога где-то под Минском. Цнянка, Зацень, там на какой-то дороге грязно. Так люди должны меня понимать. Где мне прежде всего строить дорогу? К людям, которые нас каждый день кормят, поят и по грязи телепаются или под Минском, где иногда там в начале апреля не очень удобно. Люди должны это понимать. Мы же государственные люди. Мы должны делать там, где нам нужно. Поэтому ревизию надо провести и посмотреть", - сказал Президент.

На дороги к агрогородкам финансов жалеть не будут. Но "шальных денег чохом" не ждать - так будет сказано про Полесье. Развитием юга займутся вплотную. О том, что сам глава государства задержится в регионе, было понятно и по объемным папкам с документами в руках его помощника.

Работу промышленности обсуждали в праздничный выходной в Житковичах. Там были на моторостроительном и заводе металлоконструкцией. Локализация, качество, рынки. Все это важно.

"Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние. Это два фланга Беларуси - Витебская на севере и Гомельская на юге. Их надо привести в порядок", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Это будет почти "допрос" главы региона по всем направлениям, но один из президентских вопросов: из-за чего не спит губернатор Гомельской области, мы повторили.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Вопросов хватает. И самое, наверное, главное - жизнь людей в этом регионе. В каждом районе стоит задача, чтобы работало производство, чтобы вовремя была выплачена заработная плата и достаток каждой семьи был достойный, заработанный, достойно жили люди. Это самое главное. Дальше, конечно, работа каждого предприятия, каждой сферы. Те задачи, на которые сегодня люди обращают внимание в каждом регионе, мы их слышим, видим и делаем все необходимое".

Головная боль предприятий сейчас - экспорт. Но за продвижение на рынках будут отвечать и высокие чиновники. Такую ответственность и конкретику за ними закрепят.

"Вам Президент открыл дверь. Так идите в эту дверь. Что вы ждете?! Настало время конкретных дел", - подчеркнул белорусский лидер.

О ближайших президентских планах по работе на дальней дуге и не только успели спросить министра иностранных дел. Александр Лукашенко собирается в Алжир.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Алжир - одно из стабильно развивающихся экономически развитых государств Африки (нефть, газ, уровень развития страны). Власти государства предпринимают все усилия для того, чтобы создавать рабочие места, повышать социальную защищенность населения, развивать сферу здравоохранения, продовольственную безопасность. Это все то, где у нас есть компетенции, есть возможности для оказания содействия и для совместной работы с этим государством. Поэтому и мы заинтересованы в сотрудничестве, и алжирские власти. Тем более, что Алжир - это государство, которое проводит свою независимую самостоятельную политику, ориентируясь на свои национальные интересы и в интересах своего народа. Это нас сближает и дает основания полагать, что и договоренности будут такие же".

Министр также рассказал еще об одной поездке главы белорусского государства в рамках данного визита. "Это будет посещение Бишкека, где будет Совет коллективной безопасности ОДКБ. Там будут приняты очень важные решения по развитию нашей организации и по укреплению обороноспособности нашего блока", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

На западном контуре Минск вынужден реагировать на финты соседей. Литва закрыла границу - въехать не могут даже свои. Как выстраивать здесь работу - в выходные Президент дал указания нашим пограничникам.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Эта конфронтация от их безудержного желания заработать на конфликтном потенциале, то есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это, потому что по-другому никак страны Балтии себя проявить не могут от слова "совсем". Промышленность - мы понимаем какая, логистически они сами закрывают сегодня эти маршруты. Демографически страны просто катятся в пропасть, поэтому хоть как-то, хоть что-то".

Глава внешнеполитического ведомства привел польский пример. "После всей вакханалии, которая была на границе пару месяцев назад, приезжала Урсула фон дер Ляйен, ходила с премьер-министром Туском вдоль границы. Потом выделили Польше 43 млрд евро на обустройство границы, - напомнил он. - Но мы же понимаем, что в таком объеме такие деньги, причем когда ослаблен контроль за их использованием, и когда они идут на такие цели, которые и проконтролировать-то невозможно. Литовцы, наверное, решили пойти путем Польши. Также нагоняя сейчас истерию, говорят о том, что закрыли на месяц. На самом деле, посмотрим за этот месяц, ждите каких-то красивых, ярких финансовых вливаний в Литву со стороны Европейского союза. Надо сегодня им кейс подготовить, выкатить в Европейский союз, получить эти деньги, и дальше работать".

"Сегодня огромные убытки. Руководство Ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы называет сумму порядка 1 млрд долларов. Для Литвы эта сумма просто астрономическая. Кроме того, надо же понимать, что это только убытки в течение ближайшего времени. А потеря репутации как надежного партнера для перевозки и транспортировки грузов, и торговли, она стоит гораздо дороже. И ее отложенный эффект будет проявляться на годы вперед. Чем думают в Литве, я не знаю. Но то, что это не благо для народа Литвы, и что это абсолютно не отвечает интересам развития государства как такового, это точно. Потому что каждый этот шаг несет для Литвы только убытки", - резюмировал министр.

Пока кто-то строит козни - мы строим планы - как активизироваться с одной из самых быстрорастущих экономик мира. Посол Индии подтвердил встречный интерес.

"Хоть мы и в два раза повысили наш товарооборот, достигнув полмиллиарда долларов, но в наших отношениях это почти ничто. И та планка, к которой мы стремимся, - 2-3 млрд долларов товарооборота в год - это вполне реально и достижимо. Поэтому главный вопрос - это активизация нашего сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко на встрече с послом Индии Ашоком Кумаром.

Премьеру Моди в Минске будут рады.

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

"Конфликт в Украине представляет опасность для безопасности региона. Индия неоднократно подтверждала приверженность миру, в том числе в ходе встреч на высшем уровне. Единственное разрешение проблемы - это мирное урегулирование. И мы продолжаем отстаивать эту позицию".

Хотя скорее всего лидеры увидятся на предстоящем саммите БРИКС. Из Азии заметны усилия Минска по безопасности.

Высокий представитель Индии как раз был на нашей конференции.

Пока эти вопросы еще обсуждали во Дворце Независимости, журналистам пула пришла ВИП-доставка. Александр Лукашенко по традиции делится урожаем. В этот раз дегустируем разные сорта президентской картошки - "Бриз", "Першацвет", "Гарантия". Коллеги тоже с удовольствием берут на пробу.

Кстати, именно с подачи Президента у журналистов появилась своя традиция на 7 Ноября - каждый год в этот день рубить дрова.

"Эйсмонт, чтоб завтра рубила дрова", - потребовал Президент.

Захватывающий чемпионат по колке дров собирает прессу на берегу Вячи.

"Привет нашим доблестным журналистам!" - послал приветствие Президент участникам чемпионата по колке дров среди СМИ, сам при этом наколов дров.