Украинские власти сегодня развязали войну против церкви, своих граждан и СМИ

Осознать ошибку - то, чего так не хватает нашим южным соседям. Украинские власти сегодня развязали войну против своих граждан, против СМИ, закона, против церкви. Попытку переформатировать украинское общество режим Зеленского собирается завершить уничтожением украинского православия. Киев с легкой руки задерживает священнослужителей для пополнения своего рода "обменного фонда", чтобы возвращать попавших в плен украинских военных.

С 2014 года церкви и монастыри стали объектами, по которым военные формирования Украины ведут прицельный огонь в попытке вместе со зданиями уничтожить и веру людей. За это время разрушено или частично пострадало более 600 храмов и молитвенных помещений, большая часть на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Ряд священнослужителей был убит или замучен в украинском плену.

Теперь украинские формирования прицельно обстреливают православные храмы и на территории России. Как выживает вера под обстрелами? И к чему, по мнению священнослужителей, ведет Зеленский свой народ - в следующем материале.

Храм в селе Варваровка в 2022 году пережил обстрел, кельи монахов были разрушены западными снарядами. К счастью, тогда никто не пострадал. Но спустя время, на Радоницу, после службы в соседнем селе осколком убило настоятеля храма - ответственность за обитель и братьев взял на себя отец Нектарий.

Благочинный Свято-Ильинского мужского монастыря в селе Варваровка иеромонах Нектарий долгое время жил в Украине. И рассказал, что уже в то время были некоторые предпосылки к разделению. "Некоторые перестали Патриарха упоминать, первое. Второе, называлась Украинская Православная Церковь, Московский Патриархат. Убрали Московский Патриархат. В литургии ничего не изменилось. Мы как молились, так и молились и за Патриарха, и за блаженнейшего. Как и обязаны молиться за всех и любить всех, уважать", - отметил он.

Благочинный Свято-Ильинского мужского монастыря в селе Варваровка иеромонах Нектарий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7032731b-67cc-4cc7-b17c-72ca3c68d39f/conversions/f8b24960-bf59-4025-b9e8-6a81751e38e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7032731b-67cc-4cc7-b17c-72ca3c68d39f/conversions/f8b24960-bf59-4025-b9e8-6a81751e38e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7032731b-67cc-4cc7-b17c-72ca3c68d39f/conversions/f8b24960-bf59-4025-b9e8-6a81751e38e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7032731b-67cc-4cc7-b17c-72ca3c68d39f/conversions/f8b24960-bf59-4025-b9e8-6a81751e38e5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иеромонах Нектарий рассказал, что когда произошел раскол, Владыка спрашивал, если что-то произойдет, поедут ли они в Киев отстаивать Лавру? "Мы сказали, что, конечно, поедем. На это лично я был готов. Потому что я Бога люблю. Если люди отошли от Бога, всегда попускается война".

Масштабные гонения на УПЦ начались в 2019 году. Тогда Петр Порошенко, занимавший пост президента, решил создать раскольническую Православную церковь Украины. Сейчас во многих регионах этой страны деятельность церкви Московского Патриархата запрещена, на священников и прихожан оказывается колоссальное давление, нередки случаи физической расправы, а захваты храмов стали привычным делом. На священнослужителей заводят уголовные дела и их отправляют воевать, задерживают для пополнения обменного фонда. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Дисену выступил с резкими обвинениями в адрес украинского президента.

Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b0720ea-70aa-40ea-9754-9155e5796cf3/conversions/b86ede73-8f45-4ac9-b920-36325d8d37fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b0720ea-70aa-40ea-9754-9155e5796cf3/conversions/b86ede73-8f45-4ac9-b920-36325d8d37fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b0720ea-70aa-40ea-9754-9155e5796cf3/conversions/b86ede73-8f45-4ac9-b920-36325d8d37fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b0720ea-70aa-40ea-9754-9155e5796cf3/conversions/b86ede73-8f45-4ac9-b920-36325d8d37fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона:

"Похоже, этот человек, Зеленский, полон решимости убить как можно больше украинских христиан. Дело не только в борьбе с Россией. Он рад лишить Украину людей. И это, на мой взгляд, ужасное военное преступление. Это наравне с тем, что происходит в Газе".

Посол США в НАТО Мэтт Уитакер не так давно тоже обратил внимание западной общественности на необходимость защиты прав церкви при урегулировании войны в Украине. И только представители киевских властей настроены на обратный процесс, так как церковь воспринимается как обитель моральных ценностей и традиций.

Протоиерей Николай Германский, благочинный Ракитянского округа (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81480ad8-3533-4f11-a8e8-7e3145620451/conversions/daaa0d2a-d60f-42f0-8d6a-a47b78ada13e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81480ad8-3533-4f11-a8e8-7e3145620451/conversions/daaa0d2a-d60f-42f0-8d6a-a47b78ada13e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81480ad8-3533-4f11-a8e8-7e3145620451/conversions/daaa0d2a-d60f-42f0-8d6a-a47b78ada13e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81480ad8-3533-4f11-a8e8-7e3145620451/conversions/daaa0d2a-d60f-42f0-8d6a-a47b78ada13e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Протоиерей Николай Германский, благочинный Ракитянского округа (Россия):

"Борьба не против православия только, а против человечности вообще. Не хотелось бы ярлыки вешать на англосаксов, которые исправно служат дьяволу, этому духу сатанизма. Через руки некоторых наших собратьев в прошлом, которые, может быть, и не были, кстати, нашими собратьями. Те, которые сейчас действительно сознательно бьются против России, они бьются против Бога на самом деле. Там в большинстве своем язычники. И цель врага - убить в человеке человечность, расчеловечить. Сначала расхристианизировать, естественно. Убить веру в Христа. А потом расчеловечить. Уже легче. Когда веры в Христа не будет, тогда легче. И поэтому те, кто, так сказать, верил, те и верят. А кто не верил, те во зле еще больше утвердились. Как бесы. Как в Евангелии написано: и бесы веруют и трепещут, потому что знают, что Бог есть".

В период содержания священнослужителей в следственном изоляторе их принуждают к признанию вины в обмен на административное дело с условным сроком, вместо уголовного и содержания в местах заключения.

Практикуется психологический прессинг - помещение в карцер. Одним из условий возможных "сделок по освобождению" является "добровольный" переход в ряды раскольников ПЦУ.

Протоиерей Николай, настоятель Свято-Казанского храма Горловской епархии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c07a752-7596-4db4-989e-b1dcd8c56463/conversions/a519001d-4f96-4782-9299-74d58ca6872c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c07a752-7596-4db4-989e-b1dcd8c56463/conversions/a519001d-4f96-4782-9299-74d58ca6872c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c07a752-7596-4db4-989e-b1dcd8c56463/conversions/a519001d-4f96-4782-9299-74d58ca6872c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c07a752-7596-4db4-989e-b1dcd8c56463/conversions/a519001d-4f96-4782-9299-74d58ca6872c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Протоиерей Николай, настоятель Свято-Казанского храма Горловской епархии:

"Вы не ушли с нашими, значит, вы ждали русский мир. А раз остались, теперь, знаешь что, вы сепаратисты или же наемники, или кто-то, агенты какие-то. Меня, когда пришли забирать, я в храме на службу пришел в воскресный день, это было 18 сентября. И с утра зашли военные, говорят: "Службы не будет, вы с нами пройдете на беседу, и потом вас вернут". Вернули уже вот через пять месяцев благодаря нашим властям и Патриарху. Пять месяцев я там находился в СИЗО. Вывезли в Днепропетровск. Поначалу привезли сначала нас по месту, в Славянск. Принимали, как всех. Сразу принимали, потому что там были кляузы, доносы. Людей у нас много, таких доброжелателей, которые пишут. Также как выбивали показания, что вы все кирилловские священники, кто в секту Московской Патриархии, вы все на службе, у вас и звания, и позывные. Вот, выбивали позывной. Считали агентом контрразведки".

Обнародованная ранее СБУ цифра в 180 уголовных дел, заведенных на священнослужителей, отражает реальное число преследуемых в этой стране людей по религиозному признаку. С учетом отсутствия в Украине прозрачных мониторинговых механизмов можно лишь предполагать, о каком количестве пострадавших в действительности идет речь.