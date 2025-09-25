Что представила Беларусь на выставке в рамках форума "Мировая атомная неделя"?

Передовые технологии более чем 100 стран в области применения атомной энергии сосредоточены на выставочной площадке в Москве, где продолжает работу Международный атомный форум.

Международный форум "Мировая атомная неделя" можно условно разделить на три части. Это работа деловых и молодежных площадок, работа выставки. Нужно сказать, что последняя самая масштабная и самая зрелищная, на ней представлены большие и малые электростанции, которые сегодня есть в мире, плавучие реакторы, достижения в медицине, технологии, инновации. Есть такое ощущение, что будущее уже наступило. Например, на выставке есть автомобиль с атомными технологиями внутри.

Отметим, что здесь также представлена экспозиция Беларуси - Белорусская атомная электростанция, которая привлекает большое внимание гостей, а также достижения в медицине и достижения белорусских ученых.

Я с удовольствием слежу за работой станции, за тем, как она, на мой взгляд, бьет рекорды не только в выработке электроэнергии, но и по отношению к данной работе. Виталий Полянин, вице-президент компании АО "Атомстройэкспорт" (Россия)

"Есть большой интерес, очень нравится посетителям наш макет. Кстати, станция здесь, если вы приедете к нам в вечернее или в ночное время, именно так и выглядит. В масштабе 1:300 изготовлен этот макет, а в остальном все как в реальности. Более 130 объектов расположено на этой ограниченной территории километр на километр, поэтому подходят потенциальные партнеры Росатома и те страны, представители тех стран, где уже реализуются эти проекты, интересуются особенностями белорусского проекта, его эффективностью и безопасностью", - рассказал начальник отдела информации и общественных связей Белорусской АЭС Эдуард Свирид.

Еще хотелось бы отметить посыл, который звучал на самой массовой площадке сегодняшнего дня на открытии международного форума "Мировая атомная неделя". Выступал также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который отметил ответственность государств, развивающих атомную энергетику, и что важно все-таки сохранять безопасность. Это безопасность для всей планеты. И еще одна мысль о том, что технологии должны рождаться на больших диалоговых площадках, где может собраться международная общественность, и ни в коем случае не с помощью санкций или эмбарго.

Рафаэль Гросси:

"Необходимо минимизировать и убрать полностью все риски, которые необходимо учитывать, в том числе такие, как распространение ядерного оружия, что не должно произойти, полное соблюдение норм и стандартов ядерной безопасности и физической ядерной безопасности. Все эти вопросы должны быть самым серьезным образом обеспечены как в нынешних, так и в будущих проектах. Очень важно, что именно таким образом, именно соблюдением этих параметров, был обеспечен доступ для всех развивающихся стран".