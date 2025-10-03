Что такое антифрод-система и как она позволяет бороться с мошенничеством

Национальный банк Республики Беларусь заявил, что сейчас разрабатывается (а впоследствии и внедрится) единый стандарт антифрод-системы.

Что она представляет под собой, а также почему вообще возникла необходимость ввести какой-то единый стандарт для всех банков в Беларуси, рассказал заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью".

Факт Антифрод-система - противодействие мошенничеству, которое совершается с помощью информационных систем и технологий.

Как заявил заместитель председателя правления Нацбанка, к этому вопросу подошли несколько лет назад, так как стали встречаться частые случаи похищения денежных средств с помощью карт, мессенджеров. С 2024 года Нацбанк обязал все банки страны создать в структурах центры кибербезопасности, которые бы отвечали не только за антифрод-систему или блокировку мошенников, но и в том числе хакеров и мошенников, которые атакуют банковские системы и взламывают счета.

"Антифрод-систему имеют все банки пока в тестовом режиме. Данная система работает в качестве фильтра, который включает в себя определенные критерии (флажки), при которых срабатывает эта система. Например, если человек каждодневно пользуется своей кредитной картой, но вдруг увидел, что с картой происходят странные операции (например, вывод денег за рубеж), то система реагирует на это, и специалист проверяет эту информацию", - подробно пояснил Андрей Картун.

Он также сообщил, что некоторые белорусские банки пошли опережающими темпами, и уже в автоматическом режиме настраивают правила, при которых система сама видит, исходя из критериев, подозрительные операции и блокирует их на какое-то время (банкам дано право блокировать до двух дней ту или иную операцию). Уже видна и эффективность такой системы. "Мы договорились с банками, что будут единые требования и стандарты ко всем. То есть будут выработаны совместные критерии настраивания своих систем. Скорее всего, для некоторых банков требования будут жестче, но для потребителей это означает большую степень защиты. Однако нужно найти баланс, чтобы потребитель вообще не заметил, что происходит", - сказал собеседник.

Андрей Картун добавил, что в 2024 году также была запущена система Нацбанка обработки инцидентов, в которую стекается вся информация о них. Например, если карточку одного банка взломали, похитили ее данные или совершили с ней какую-либо операцию, то это в автоматическом режиме становится известно всем банкам, и у них есть возможность сигнализировать о проведении подозрительной операции. "Мошенники сначала идут в один банк, во второй, третий. Когда они придут, к примеру, во второй банк, то уже все видят, что он посетил первый, где была проведена подозрительная операция", - объяснил он.