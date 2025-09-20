Чуйко о работе с торговыми сетями: Наша задача - вовремя поставлять качественную продукцию

В стабфонды Беларуси планируют заложить на межсезонье около 122 тыс. т сельхозпродукции. Об урожае, его сохранности и нюансах работы с торговыми сетями рассказал гендиректор агрокомбината "Ждановичи" Григорий Чуйко.

"Сегодня главная задача - работать на следующий и последующие годы с урожаем зерновых культур, рапса и других культур, которыми занимается и хозяйство, и область. Немаловажно создать резервы, то есть стабфонды для того, чтобы обеспечить людей овощами, фруктами и всем необходимым для их жизнедеятельности. Все производства, которые осуществляет народно-хозяйственный комплекс Республики Беларусь, требуют серьезного подхода и серьезной базы", - рассказал Григорий Чуйко.

Урожай нужно собрать, но и постараться сохранить. Сейчас стабфонды постепенно заполняются.

"Что касается торговых сетей, после определенных решений, которые были приняты правительством по поручению Президента, сегодня никаких проблем с реализацией нашей продукции в торговых сетях нет. Особенно мы хорошо работаем с "Еврооптом", с "Короной" и другими торговыми организациями. Наша задача - поставлять им качественную продукцию и вовремя, что мы и делаем", - поделился гендиректор агрокомбината "Ждановичи".