Делегация из Башкортостана посетила Минский тракторный завод
Экономические мосты между Минском и Уфой становятся все прочнее. В белорусской столице с масштабным визитом находится делегация из Башкортостана. Один из ключевых пунктов программы - легендарный Минский тракторный завод.
Гостям не просто показали, а устроили настоящую экскурсию по цехам сборки, продемонстрировали знаменитые "Беларусы" и наглядно доказали мощь конвейера. Итог - конкретные договоренности: уже до конца 2025 года техника МТЗ отправится на поля Башкортостана.
Сергей Кожевников, первый заместитель главы администрации городского округа Уфы (Россия):
"Мы под впечатлением. Для нас этот трактор очень любим, надежен, безотказный. Это и направляющая компания, и предприятия, которые сегодня содержат, убирают город. Техника систематически проходит техническое освидетельствование".
Это далеко не первое знакомство делегатов с белорусской промышленностью. За время визита они успели оценить и электробусы Белкоммунмаша, и мощь МАЗа, и даже посетили священное для всех нас место - Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Деловые отношения, подкрепленные общей историей, - вот формула настоящего партнерства.