Делегация из Сочи оценила потенциал предприятий в Минске

Делегация из Сочи, посещая Минск, оценила потенциал нескольких столичных предприятий. В планах подписание дорожной карты Минска и Сочи, соглашений о сотрудничестве в рамках промышленных, социальных и культурных проектов.

Гости также осмотрели инфраструктуру Минского технопарка. Идею возьмут за основу для создания похожей площадки в Сочи.

Андрей Прошунин, мэр г. Сочи (Россия):

"Мы понимаем, что основная позиция технопарка для производителей - это мера государственной поддержки. Это в том числе цена на электричество. Меня она здесь удивила. Если сравнивать с ценой у нас, здесь она достаточно низкая. Это одна из важных составляющих для любого резидента. Это также льготные преференции, возможность в короткие сроки реализовать задачи, которые ставит перед собой резидент".

Оценили также качество продукции мотовелозавода. Отметили важность локализации отечественного продукта.

"У коллег есть глобальный интерес к мототехнике. После ИННОПРОМ был подписан ряд контрактов и даже уже поставлена техника в российские регионы. С одним из регионов мы договорились открыть дилерский центр. Помимо этого работают наши мультибрендовые центры, куда успешно поставляется продукция мотовелозавода в том числе", - обозначил директор ОАО "МотоВелоЗавод" Сяргей Манько.