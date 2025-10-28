Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Делегация правительства Беларуси прибыла в Азербайджан с новыми деловыми предложениями

Развитие сотрудничества Беларуси и Азербайджана 28 октября предметно обсуждают в Баку. Партнеры собрались на заседание межправкомиссии (15 по счету).

Белорусскую делегацию возглавляет вице-премьер Наталья Петкевич
Нашу делегацию возглавляет вице-премьер Наталья Петкевич. По ее словам, достигнутый уровень диалога на высшем уровне нацеливает правительства двух стран на интенсивную работу. Белорусы приехали в Баку с конкретными предложениями в сфере сельского хозяйства, нефтехимии, строительной отрасли и промышленной кооперации. Общих проектов сегодня немало. Например, в этом году стартовала совместная сборка лифтов, первые результаты уже есть.

Андрей Поляков, и. о. заместителя гендиректора по коммерческим вопросам ОАО "Могилевлифтмаш"

Андрей Поляков, и. о. заместителя гендиректора по коммерческим вопросам ОАО "Могилевлифтмаш": 

"Было в рамках кооперационного сотрудничества освоено изготовление лифтов 400 кг и 1 т. В рамках замены поставлено 219 единиц лифтового оборудования на замену и 60 единиц в рамках нового строительства. Всего в регион мы сейчас поставили 279 единиц лифтового оборудования. Для выхода на близлежащие рынки необходима сертификация. Над этим сейчас идет работа, поэтому точки намечены, двигаемся уверенно по данному маршруту".

Также в программе белорусской делегации и ряд двусторонних встреч. В повестке вопросы по здравоохранению, образованию и сотрудничество в гуманитарной сфере.

