Делегация правительства Беларуси прибыла в Азербайджан с новыми деловыми предложениями
Развитие сотрудничества Беларуси и Азербайджана 28 октября предметно обсуждают в Баку. Партнеры собрались на заседание межправкомиссии (15 по счету).
Нашу делегацию возглавляет вице-премьер Наталья Петкевич. По ее словам, достигнутый уровень диалога на высшем уровне нацеливает правительства двух стран на интенсивную работу. Белорусы приехали в Баку с конкретными предложениями в сфере сельского хозяйства, нефтехимии, строительной отрасли и промышленной кооперации. Общих проектов сегодня немало. Например, в этом году стартовала совместная сборка лифтов, первые результаты уже есть.
Андрей Поляков, и. о. заместителя гендиректора по коммерческим вопросам ОАО "Могилевлифтмаш":
"Было в рамках кооперационного сотрудничества освоено изготовление лифтов 400 кг и 1 т. В рамках замены поставлено 219 единиц лифтового оборудования на замену и 60 единиц в рамках нового строительства. Всего в регион мы сейчас поставили 279 единиц лифтового оборудования. Для выхода на близлежащие рынки необходима сертификация. Над этим сейчас идет работа, поэтому точки намечены, двигаемся уверенно по данному маршруту".
Также в программе белорусской делегации и ряд двусторонних встреч. В повестке вопросы по здравоохранению, образованию и сотрудничество в гуманитарной сфере.