Денис Мороз: БелАЭС выработала более 51 млрд кВт/ч и заместила 14 млрд куб. м газа

БелАЭС уже выработала более 51 млрд кВТ/ч электроэнергии, что позволило заместить 14 млрд куб. м природного газа. Об этом на открытии Белорусского энергетического и экологического форума заявил профильный министр Денис Мороз.

Станция открыла огромные возможности перед белорусской экономикой. Атомную энергетику в стране продолжат развивать и дальше, тем более что спрос на электроэнергию растет. Рассматриваются два варианта: строительство третьего энергоблока на Белорусской АЭС либо возведение еще одной новой станции на востоке страны.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Сама по себе атомная станция - это тысячи рабочих мест, это новые технологии и производство, которые позволяют посмотреть на развитие региона по-новому. В настоящий момент рассматриваются два концептуально разных варианта, производится сравнение и оценка, какой из этих вариантов даст лучший эффект для Беларуси, причем нас интересует не краткосрочный эффект, а стратегический, с учетом перспектив развития нашего государства".

