Денис Мороз: Беларусь и РФ обсуждают создание общего электроэнергетического рынка

На Международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", которая прошла в Минске, часто звучала тема атомной энергетики. Какие вопросы обсуждаются с российскими партнерами на эту тему, рассказал в "Актуальном интервью" министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Министр поделился, что сегодня Беларусь и РФ ведут обсуждение по поводу создания общего электроэнергетического рынка.

В 2024 году был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.

К слову, в 2025 году подготовлены правила его формирования, которые будут направлены на синхронизацию работы энергетической отрасли Беларуси и России. "Синхронизировать - сложнейшая задача, поскольку условия хозяйствования в двух странах достаточно отличаются между собой", - отметил собеседник.

Вместе с тем, по словам Дениса Мороза, сегодня рынок строится таким образом, чтобы он смог удовлетворить интересы двух стран ради решения самой главной задачи - обеспечить потребителей надежной поставкой электрической энергии по приемлемой цене и найти баланс между стоимостью электроэнергии для потребителя и для того, кто эту электроэнергию производит.