Доверие к национальной валюте: белорусы все чаще открывают депозиты в белорусских рублях

Доверие белорусов к национальной валюте растет, население все чаще открывает депозиты в рублях. Привычка сберегать в иностранной валюте уходит в прошлое.

Предприятия работают стабильно, если возникают сложности, их оперативно решают, чтобы сохранить занятость и достойный уровень зарплат. Рост доходов населения является еще одним важным фактором. Если есть деньги и стабильность, выбор в пользу национальной валюты очевиден.

Срочные рублевые депозиты физлиц достигли почти 14 млрд рублей. За сентябрь они выросли на 400 млн - это максимум в 2025 году.

Интерес вкладчиков сохраняется благодаря привлекательным процентным ставкам, особенно по долгосрочным вкладам. В сентябре две трети рублевых депозитов населения было привлечено банками на срок свыше 1 года по средней ставке 14,6 % годовых.

Срок свыше года лучше всего говорит о доверии. Мир сейчас турбулентный, за 12 месяцев может поменяться многое, но люди уверены: несмотря ни на что, экономика будет работать, а рубль будет оставаться крепким.

Юлия Абухович, аналитик, экономист:

"Доверие к национальной валюте - это показатель того, что население и предприятия верят в ее стабильность. Важно, что в этой валюте можно накапливать. Мы видим все положительные моменты и улучшение ситуации".

Белорусы подтянули информационную грамотность, а за ней и финансовую. Этот тренд прослеживается на протяжении всей нынешней пятилетки.

Из всех вкладчиков - это около 1 млн человек - более половины делают выбор в пользу национальной валюты. Средняя сумма составляет 14,5 тыс. рублей.

