Доверие к национальной валюте: белорусы все чаще открывают депозиты в белорусских рублях
Доверие белорусов к национальной валюте растет, население все чаще открывает депозиты в рублях. Привычка сберегать в иностранной валюте уходит в прошлое.
Предприятия работают стабильно, если возникают сложности, их оперативно решают, чтобы сохранить занятость и достойный уровень зарплат. Рост доходов населения является еще одним важным фактором. Если есть деньги и стабильность, выбор в пользу национальной валюты очевиден.
Срочные рублевые депозиты физлиц достигли почти 14 млрд рублей. За сентябрь они выросли на 400 млн - это максимум в 2025 году.
Интерес вкладчиков сохраняется благодаря привлекательным процентным ставкам, особенно по долгосрочным вкладам. В сентябре две трети рублевых депозитов населения было привлечено банками на срок свыше 1 года по средней ставке 14,6 % годовых.
Срок свыше года лучше всего говорит о доверии. Мир сейчас турбулентный, за 12 месяцев может поменяться многое, но люди уверены: несмотря ни на что, экономика будет работать, а рубль будет оставаться крепким.
Юлия Абухович, аналитик, экономист:
"Доверие к национальной валюте - это показатель того, что население и предприятия верят в ее стабильность. Важно, что в этой валюте можно накапливать. Мы видим все положительные моменты и улучшение ситуации".
Белорусы подтянули информационную грамотность, а за ней и финансовую. Этот тренд прослеживается на протяжении всей нынешней пятилетки.
Из всех вкладчиков - это около 1 млн человек - более половины делают выбор в пользу национальной валюты. Средняя сумма составляет 14,5 тыс. рублей.
Недавно пытались раздуть через соцсети еще одну проблему - якобы сложно сдать проблемные старые доллары. Регулятор пошел навстречу, для банков введены единые правила, но мониторинг ситуации за месяц показал: никакого ажиотажа нет.