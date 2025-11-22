3.68 BYN
МВД: Число белорусов, вовлеченных в наркораспространение, снижается
В Беларуси уменьшилось количество наркопреступлений. В МВД подвели промежуточные итоги борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается, что уменьшилось количество таких преступлений, совершенных ранее судимыми.
Все реже в криминальный бизнес попадают подростки. На 4 % стало меньше состоящих на учете у наркологов, в полтора раза снизилось число отравлений, в 2 раза - смертельных передозировок.
Андрей Кудрицкий, замначальника ГУНИПТЛ МВД Беларуси:
"Вместе с тем, из незаконного оборота изъято почти 1 300 кг наркотиков и психотропов. Основная их часть следовала транзитом из стран Евросоюза в Россию, откуда мелкими партиями возвращалась для реализации в нашу республику. Среди причастных к обороту наркотиков стало больше иностранцев. Только с начала года к ответственности привлечены свыше 120 человек из 20 стран. В ходе комплекса мероприятий задержаны восемь граждан других государств с 11 кг наркотиков. В их числе - двое россиян, перевозивших 3,5 кг "Альфа-PVP". Другой пример - изобличение гостя республики, имевшего при себе 5 кг опасных психотропных веществ".
Также отмечается, что число белорусов, вовлеченных в наркораспространение, снижается. Масштабная информационная работа действительно эффективна, констатировали в МВД.