МВД: Число белорусов, вовлеченных в наркораспространение, снижается

"Вместе с тем, из незаконного оборота изъято почти 1 300 кг наркотиков и психотропов. Основная их часть следовала транзитом из стран Евросоюза в Россию, откуда мелкими партиями возвращалась для реализации в нашу республику. Среди причастных к обороту наркотиков стало больше иностранцев. Только с начала года к ответственности привлечены свыше 120 человек из 20 стран. В ходе комплекса мероприятий задержаны восемь граждан других государств с 11 кг наркотиков. В их числе - двое россиян, перевозивших 3,5 кг "Альфа-PVP". Другой пример - изобличение гостя республики, имевшего при себе 5 кг опасных психотропных веществ".