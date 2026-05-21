Число возможных смертей от Эболы выросло до 139

Вспышка лихорадки Эбола в Конго ширится: глава ВОЗ называет происходящее потенциальной угрозой регионального масштаба. На сегодня зарегистрировано 600 случаев заражения этой болезнью, а также 139 смертей.

Впрочем, реальное количество подобных инцидентов, не зафиксированных властями, наверняка гораздо больше.

Вместе с тем ВОЗ рекомендует не переоценивать масштаб и вероятные последствия нынешней эпидемии. Она вряд ли сможет выйти за пределы тех регионов планеты, климат в которых отличен от экваториального.

