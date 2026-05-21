В России проходит учение стратегических сил сдерживания
В России в рамках учения ядерных сил соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, а также Ленинградского и Центрального военных округов были приведены в готовность к выполнению боевых задач.
Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.
Подразделения дальней авиации отрабатывают подготовку аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" со специальными боевыми частями и выполнение полетов в назначенные районы патрулирования. Также в ходе учения отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.