В России проходит учение стратегических сил сдерживания

В России в рамках учения ядерных сил соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, а также Ленинградского и Центрального военных округов были приведены в готовность к выполнению боевых задач.

Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.