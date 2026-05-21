В Литве пообещали быстрее информировать граждан об опасностях

В Литве продолжает полыхать скандал из-за критической неготовности властей страны к любым чрезвычайным ситуациям.

Пока полиция и военные ищут неизвестный дрон, который то ли прилетел в страну, то ли нет, премьер-министр вышла к гражданам с извинениями: она пообещала впредь информировать литовцев об опасностях быстрее, а меры по эвакуации реализовывать с большей эффективностью.

В стране собираются проверить школы, которые оказались неспособны обеспечить места в убежищах школьникам и просто людям, искавшим укрытие. Также подвергнут ревизии эвакуационные планы. Это последствия паники 20 мая, в результате которой в подвалы отправились глава литовского режима Науседа и все члены парламента. Как выяснилось, безо всякой на то необходимости.