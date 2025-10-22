Экологичный транспорт для туристов - Сочи продолжит закупать белорусскую технику

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdb85f8-20db-4f06-8dab-2b04a6a49747/conversions/51edbf95-1e00-4028-bb08-dd986e17a45c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdb85f8-20db-4f06-8dab-2b04a6a49747/conversions/51edbf95-1e00-4028-bb08-dd986e17a45c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdb85f8-20db-4f06-8dab-2b04a6a49747/conversions/51edbf95-1e00-4028-bb08-dd986e17a45c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdb85f8-20db-4f06-8dab-2b04a6a49747/conversions/51edbf95-1e00-4028-bb08-dd986e17a45c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

С 2023 года Минск и Сочи активно сотрудничают. Какая белорусская продукция востребована в российском городе, рассказал в "Актуальном интервью" глава г. Сочи Андрей Прошунин.

В 2025 году, как отметил он, Сочи в 2025 году уже принял 7 млн туристов, а в прошлом году - более 8 млн, что усиливает потребность в современном транспорте и оборудовании.

Андрей Прошунин:

"Мы в прошлом году закупили порядка 200 единиц техники белорусского производства для перевозки пассажиров. Это вариации именно с экологическим топливом на метане и электробусы. Они очень хорошо себя зарекомендовали. Эту работу мы обязательно продолжим, необходимость в этом еще остается".

Особый интерес проявляется к сочлененным электробусам. "У нас сейчас в тестовом режиме работает электробус такой, как ездит по улицам Минска, так называемая гармошка, в этом тоже есть потребность у города, - заметил глава Сочи. - Как мои коллеги говорят, она зарекомендовала себя хорошо".