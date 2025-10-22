3.67 BYN
Экологичный транспорт для туристов - Сочи продолжит закупать белорусскую технику
С 2023 года Минск и Сочи активно сотрудничают. Какая белорусская продукция востребована в российском городе, рассказал в "Актуальном интервью" глава г. Сочи Андрей Прошунин.
В 2025 году, как отметил он, Сочи в 2025 году уже принял 7 млн туристов, а в прошлом году - более 8 млн, что усиливает потребность в современном транспорте и оборудовании.
Андрей Прошунин:
"Мы в прошлом году закупили порядка 200 единиц техники белорусского производства для перевозки пассажиров. Это вариации именно с экологическим топливом на метане и электробусы. Они очень хорошо себя зарекомендовали. Эту работу мы обязательно продолжим, необходимость в этом еще остается".
Особый интерес проявляется к сочлененным электробусам. "У нас сейчас в тестовом режиме работает электробус такой, как ездит по улицам Минска, так называемая гармошка, в этом тоже есть потребность у города, - заметил глава Сочи. - Как мои коллеги говорят, она зарекомендовала себя хорошо".
Он также упомянул о потенциале другого рода техники: "Кроме того, посмотрели технику, которая применяется в лесопромышленных мероприятиях. Сочи - это еще и зеленый город. Там очень много национальных парков, биосферных заповедников, которые тоже нуждаются в уходе. Поэтому посмотрели и коммунальную технику".