Эксперт о третьем энергоблоке: развитие атомной энергетики - фундамент для новых секторов экономики

В Беларуси приняли решение о строительстве третьего блока на БелАЭС. Какие перспективы открывает такое стремительное развитие атомной энергетики для страны, рассказал в "Актуальном интервью" экономический аналитик Георгий Гриц.

По словам эксперта, атомная энергетика сейчас - это своеобразный ренессанс. "Темпы роста атомной генерации во всех странах набирают обороты", - обозначил он.

Второй тренд - это независимость. Независимость - это многопрофильное понятие. Есть военная, технологическая, промышленная, социальная независимость, а есть энергонезависимость. Георгий Гриц

Как заметил аналитик, еще 10 лет назад 95 % электроэнергии в Беларуси вырабатывалось на теплоэлектростанциях. "Теперь уже 40 % электричества мы производим на атомной электростанции (это два блока)", - отметил он.