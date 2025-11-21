3.68 BYN
Эксперт о третьем энергоблоке: развитие атомной энергетики - фундамент для новых секторов экономики
В Беларуси приняли решение о строительстве третьего блока на БелАЭС. Какие перспективы открывает такое стремительное развитие атомной энергетики для страны, рассказал в "Актуальном интервью" экономический аналитик Георгий Гриц.
По словам эксперта, атомная энергетика сейчас - это своеобразный ренессанс. "Темпы роста атомной генерации во всех странах набирают обороты", - обозначил он.
Второй тренд - это независимость. Независимость - это многопрофильное понятие. Есть военная, технологическая, промышленная, социальная независимость, а есть энергонезависимость.
Как заметил аналитик, еще 10 лет назад 95 % электроэнергии в Беларуси вырабатывалось на теплоэлектростанциях. "Теперь уже 40 % электричества мы производим на атомной электростанции (это два блока)", - отметил он.
"Сегодня тренд на повышение энергопотребления в новых секторах экономики: электротранспорт, бытовые услуги (электроэнергия в быту - прим. ред.), новые технологические тренды, например, майнинг и так далее - соответствует интересам Беларуси, - считает эксперт. - Направление многопрофильное. Это не просто предсказуемая ценовая политика, но и развитие сырьевого ресурса как фундамента для новых секторов экономики".