Эксперт объяснила, почему белорусский бизнес является особенным на международной арене
Чем белорусский бизнес выделяется на международной арене и в чем его преимущество, мнением поделилась в "Актуальном интервью" член Совета Республики Национального собрания Беларуси Елена Стальбовская.
Сегодня Республика Беларусь известна во всем мире, и в первую очередь это произошло благодаря экспорту продукции машиностроения, нефтехимии, деревообработки, металлургии. Кроме прочего, стоим и на крепких позициях на мировом рынке продуктов питания, особенно это касается молочной и мясной продукции. "В Беларуси хорошо развито сельское хозяйство, промышленность. А благодаря мудрой и дальновидной политике Президента (Беларуси Александра Лукашенко. - прим. news.by) мы сохранили технологический потенциал на предприятиях, что позволяет сегодня быстро переформатироваться и спокойно работать, сохраняя импортонезависимость.
Республика Беларусь, обратила внимание эксперт, - страна с открытой экономикой, где выстраиваются торговые отношения с большим числом стран, имеется широкая сеть партнеров как в странах постсоветского пространства, так и Дальней Дуги (Африка, Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Дальний Восток). "Мы гордимся, что белорусская продукция широко известна в мире и зарекомендовала свое неизменно высокое качество", - заключила Елена Стальбовская.