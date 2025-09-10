Эксперт объяснила, почему белорусский бизнес является особенным на международной арене

Чем белорусский бизнес выделяется на международной арене и в чем его преимущество, мнением поделилась в "Актуальном интервью" член Совета Республики Национального собрания Беларуси Елена Стальбовская.

Сегодня Республика Беларусь известна во всем мире, и в первую очередь это произошло благодаря экспорту продукции машиностроения, нефтехимии, деревообработки, металлургии. Кроме прочего, стоим и на крепких позициях на мировом рынке продуктов питания, особенно это касается молочной и мясной продукции. "В Беларуси хорошо развито сельское хозяйство, промышленность. А благодаря мудрой и дальновидной политике Президента (Беларуси Александра Лукашенко. - прим. news.by) мы сохранили технологический потенциал на предприятиях, что позволяет сегодня быстро переформатироваться и спокойно работать, сохраняя импортонезависимость.