Эксперт: сотрудничество Беларуси и Омана выглядит перспективным в условиях меняющегося мира

Беларусь и Оман выстраивают конструктивные отношения, акцентируя внимание на равноправии, что делает их взаимодействие перспективным в условиях изменений мировой политики. Своим мнением с нашим телеканалом поделился политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

"Современный мир характеризуется тем, что есть определенная категория государств, элиты которых не хотят дружить со всеми. В такой ситуации неизбежно возникновение тенденций - появляются элиты других государств, которые захотят дружить. На фоне того, что происходит в современном мире, безусловно, белорусско-оманское сотрудничество выглядит довольно перспективным и значимым и в контексте развития торгово-экономических отношений, что является одним из приоритетных направлений белорусско-оманского сотрудничества".