"Это мне по душе". Комбайнер из Клецкого района стал первым 5-тысячником в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Первый 5-тысячник в Беларуси. Герой жатвы - комбайнер Павел Шутило из агрокомплекса "Кухчицы". Заветную тонну зерна намолотил на отечественной технике.
С цветами и подарками хлебороба приехали поздравить прямо в поле руководители хозяйства, Клецкого района и Минской области. Это 15-я уборочная для агрария.
Всего намолочено более 4 млн т зерна, включая рапс. Хлеборобы Клецкого района по традиции - в лидерах жатвы.