Фармотрасль, текстиль, мясопереработка - Беларусь и Узбекистан сотрудничают по многим направлениям

На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме делегации продолжают работать над укреплением сотрудничества по многим направлениям: от сферы АПК, легкой промышленности, машиностроении до развития туризма и молодежной сферы.

"Прежде всего, конечно, мы выслушиваем заинтересованные приезжающие стороны. Явно выражено несколько направлений, по которым мы на сегодняшний день уже отработали схему бизнес-коммуникаций, - заметила директор Витебского областного центра маркетинга и центра поддержки предпринимательства Витебской области Ирина Макаренко. - Это фармотрасль, текстильная отрасль (шелководство), мясопереработка, рыбопереработка".