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Филиппины, Куба, Чили. Белгоспищепром открыл в 2024 году новые рынки экспорта
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kassa-envato2025-02-28T07:07:11.000000Z00
Концерн "Белгоспищепром" открыл новые рынки в 2024 году. Впервые поставлена продукция в Афганистан, Иорданию, Бахрейн, Филиппины, Бразилию, Кубу и Чили.
Географически экспортный портфель представлен сегодня полусотней стран. В фокусе рынки стран дальней дуги. С 2019 года экспорт в этом направлении увеличился более чем в пять раз.
Глава концерна Олег Жидков отметил, что 2024 год не был простым для отрасли, но и на текущий предприятиям пищевой промышленности со стороны правительства доведены не менее напряженные показатели.