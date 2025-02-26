Филиппины, Куба, Чили. Белгоспищепром открыл в 2024 году новые рынки экспорта

Концерн "Белгоспищепром" открыл новые рынки в 2024 году. Впервые поставлена продукция в Афганистан, Иорданию, Бахрейн, Филиппины, Бразилию, Кубу и Чили.

Географически экспортный портфель представлен сегодня полусотней стран. В фокусе рынки стран дальней дуги. С 2019 года экспорт в этом направлении увеличился более чем в пять раз.