Финансовый маркетплейс появится в Беларуси в декабре

Белорусская валютно-фондовая биржа с 15 декабря запускает новый финансовый маркетплейс. Платформа упростит доступ к ценным бумагам и другим финансовым услугам для граждан и бизнеса.



Сейчас ведется работа с эмитентами по отбору надежных и интересных для инвесторов ценных бумаг. При этом интерес белорусов к инвестированию заметен: за три квартала этого года рынок вырос более чем на 20 % по сравнению с тем же периодом 2024 года.