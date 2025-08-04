Герои жатвы: более 3 млн т зерна вместе с рапсом намолотили аграрии Беларуси

Метеопрогнозы нынешнего летнего сезона без преувеличения в топе новостей. За погодой следят все, особенно хлеборобы, ведь на кону стоит урожай 2025 года - белорусский стратегический товар и продовольственная безопасность.

Уборочная кампания проходит в сложных условиях. Дожди держат в напряжении комбайнеров и механизаторов, на полную работают зерносушильные комплексы. По-военному мобилизоваться, чтобы спасти урожай до зернышка - такую задачу поставил Президент Александр Лукашенко.

В процесс максимально включены все регионы. Аграрии ловят каждый погожий день, трудятся даже ночью.

С учетом рапса уже намолочено более 3 млн т зерна. Средняя урожайность выше прошлогодней почти на 9 центнеров. Выйдет ли Беларусь на заветные 11 млн т - вопрос дисциплины, соблюдения технологий, опыта и даже смекалки.

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Павел Шутило - хлебороб опытный. Хозяйство "Кухчицы" Клецкого района, где трудится комбайнер, каждый год в лидерах жатвы. 4 августа чествовали передовика: Павел поставил очередной рекорд - первым в стране намолотил 4 тыс. т зерна.

Павел Шутило, комбайнер акционерного общества "Кухчицы":

"Когда ставили рекорд, мы намолотили 617 т за день".

Есть повод для гордости и у братьев Дениса и Евгения Пшенных: у каждого по 1 тыс. т нового урожая. Трудятся хлеборобы в составе разных экипажей на полях "Маяк Высокое". Оба работают на отечественных комбайнах. Механизаторы уверены, что стать лидерами жатвы помогает дисциплина и соблюдение технологий.

Евгений Пшенный, старший комбайнер ОАО "Маяк Высокое":

"Поработал на старом комбайне, показывал хорошие результаты, и решили мне дать новый. Секрета никакого нет, просто бери и работай".

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На полях сельхозпредприятия "Тепличное" Гомельского района уже убрали озимый рапс, в работе рожь, на подходе пшеница. Как только стартует ответственная пора, Юрий Сидоренко пересаживается за штурвал комбайна. Так происходит шестой сезон кряду. Комбайнер говорит, что в этой работе лишних рук не бывает.

Юрий Сидоренко, комбайнер КСУП "Тепличное":

"Мне нравится убирать урожай. Нужно помогать хозяйству, чтобы других людей не занимать. В кратчайшие сроки побыстрей надо убрать".

Стратегическая задача аграрного сектора - обеспечить страну продовольствием и создать стабилизационные фонды. Собранный урожай важно по технологии забрать в бункер, после по всем законам агронауки идеально переработать. Новобелицкий комбинат хлебопродуктов сейчас работает в напряженном графике. Приемка зерна идет максимально быстро - за сутки пропускают порядка 100 машин.

Дмитрий Гаркуша, водитель ОАО "Калинковичиагротранс":

"Мы работаем с 6 утра. Каждый день делаем 2-3 рейса. Со всей области возим".

Суточный объем приемки зерна летом получается около 2 тыс. т. В основном везут ячмень и продовольственный овес. При поступлении зерно проходит "входящий контроль": проверяют, что с уровнем влажности, отсутствуют ли вредители и какое содержание клейковины.

Далее машина отправляется на элеватор. Задействованы несколько точек выгрузки. При идеальной влажности сразу после очистки урожай поступает в емкости на хранение, если требуется досушка - в зерносушильный комплекс. Если задействовать все мощности комбината, здесь можно разместить до 80 тыс. т овса, пшеницы, тритикале и ржи.

В среднем за сутки Новобелицкий комбинат хлебопродуктов перерабатывает 250 т зерна. При необходимости три установки досушивают его до стандартной влажности - 14 %.

Ирина Житникова, замдиректора по качеству филиала "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов" ОАО "Гомельхлебопродукт":

"У нас в приоритете стоит сегодня овес продовольственный - это наша главная культура. Овес в 2025 году отличного качества, по влажности - и сухой, и влажный. У зерна нет срока годности, если его правильно просушить и заложить".

Александр Матлаков, замдиректора филиала "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов" ОАО "Гомельхлебопродукт":

"Мы все успеем: почистить, посушить, заложить в закрома. Конечно, это все будет происходить не одномоментно. Все работает, проблем с оборудованием нет. Штат людей набран, подготовлен. В основном справляемся своими силами, но и приглашаем студентов".