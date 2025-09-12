Героя жатвы-2025 наградили в Клецком районе

В Клецком районе тракторист-машинист Павел Шутило стал героем жатвы, намолотив более 8 тыс. тонн зерна - это золотой рекорд сезона.

Также в программе рабочей поездки было посещение открытого акционерного общества "Гамма вкуса". Спикер верхней палаты парламента встретилась с трудовым коллективом предприятия. Кроме того, в рамках поручения главы государства Совет Республики проводит мониторинг объектов торговли и здравоохранения на селе. Качеству жизни людей в регионах уделяется особое внимание.