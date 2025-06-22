Головчеко рассказал, как можно применить ИИ в банковской сфере

О возможностях практического применения искусственного интеллекта в банковской сфере в "Актуальном интервью" рассказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.

"Развитие ИИ - это не дань моде, это данность. Здесь действовать надо по принципу "делай или опоздаешь", а если опоздаешь - значит проиграешь. Поэтому, безусловно, мы должны внедрять элементы ИИ в работу всей экономики, чтобы не остаться на обочине прогресса. И самое главное - создавать собственные решения. Искусственный интеллект работает в обе стороны: не только ты пользуешься ИИ, но и ИИ пользуется тобой и твоими знаниями для того, чтобы передавать их кому-то другому. Поэтому, если мы хотим обеспечить свою безопасность и максимальную эффективность, мы должны базироваться на собственных решениях", - сказал Роман Головченко.

По его словам, такая возможность сейчас есть. "Большинство платформенных решений в области ИИ пишется на открытом программном обеспечении, ПО с открытым кодом. Это дает возможность создавать национальные центры разработки ИИ, приложения на его базе. Мы объявили о запуске такого центра на базе одной из дочерних организаций Национального банка", - отметил председатель правления Нацбанка.

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В качестве примера практического применения таких технологий он назвал ИИ-агенты. "Это помощники. Они помогают человеку принять правильное финансовое решение и большую часть бумажной документации делают за него, т.е. теперь не надо будет ходить по сайтам разных банков. Будут достаточно простые решения для того, чтобы искать, где выгоднее. Даже агрегаторы, которые сейчас есть, не дают такой быстроты и референтности", - обратил внимание Роман Головченко.

Еще одно направление - внедрение ИИ непосредственно в работу банков. "Это нужно для того, чтобы, во-первых, снизить количество трудозатратных для человека операций, повторяемых, рутинных. Во-вторых, мы рассчитываем, что это будет очень большой помощник в борьбе с кибермошенничеством, с фродом и всеми прочими негативными факторами, которые имеют место быть в банковской сфере", - пояснил председатель правления Нацбанка.