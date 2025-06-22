Головченко: Беларусь будет принимать активное участие в консультациях по созданию Банка развития ШОС

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Беларусь поддержала предложение о создании Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко

Роман Головченко в июне принял участие во встрече министров финансов и председателей центральных (национальных) банков государств - членов ШОС, которая прошла в Китае. "Мы впервые принимали участие в такой встрече как страна-участник, вникали в процессы. Есть два важных, приоритетных вопроса для нас - финансирование совместных проектов в рамках ШОС и увеличение доли расчетов в национальных валютах. Поэтому ключевое - это создание финансовой платформы ШОС для того, чтобы сквозные проекты можно было финансировать на условиях более выгодных, чем коммерческие. Пока среди стран - членов организации сохраняются разные подходы относительно целесообразности учреждения отдельной банковской структуры - Банка развития ШОС. Тем не менее очень полезным был диалог по этой тематике. Беларусь уже в качестве полноправного участника организации поддержала создание такого банка, и мы будем принимать самое активное участие в консультациях по этому вопросу", - сказал он.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93df433b-b66e-4203-b31a-c686b743957d/conversions/2b15fb69-b0eb-4615-a76e-1f620f7a776a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93df433b-b66e-4203-b31a-c686b743957d/conversions/2b15fb69-b0eb-4615-a76e-1f620f7a776a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93df433b-b66e-4203-b31a-c686b743957d/conversions/2b15fb69-b0eb-4615-a76e-1f620f7a776a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93df433b-b66e-4203-b31a-c686b743957d/conversions/2b15fb69-b0eb-4615-a76e-1f620f7a776a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларуси также интересен международный опыт в области цифровых валют. "Мы тоже работаем над этим вопросом, - рассказал он. - Мы пообещали уже представить цифровой белорусский рубль в середине следующего года. Скорее всего, в будущем именно цифровые валюты будут играть ключевую роль в трансграничных расчетах. Поэтому для нас, конечно, очень важно избежать ошибок на этом пути, и лучшие практики со стороны ведущих государств для нас очень важны. Это не только китайская практика, мы изучаем опыт многих других стран - Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации - и, что называется, впитываем самое лучшее. Почему для нас это важно? Потому что за этим будущее".

"Если мы не будем создавать свою национальную платежную систему на основе технологии блокчейн, мы будем вынуждены пользоваться чужими валютами. Это угроза нашему суверенитету. Поэтому на переговорах в Китае я много времени посвятил обсуждению этого вопроса с конкретными организациями. Китайские друзья очень радушно откликнулись на наш запрос, и более того, мы получили приглашение на проведение специализированного обучения уже непосредственно для экспертов - тех, кто занимается технической и организационной стороной вопроса", - отметил председатель правления Нацбанка.

Актуальное интервью | Роман Головченко Как Национальный банк Беларуси держит руку на пульсе глобальных трендов? Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси, делится инсайтами с Петербургского экономического форума. - Почему цифровой рубль станет будущим трансграничных расчетов? - Как уход от доллара меняет мировую торговлю? - Зачем банки делают ставку на искусственный интеллект? Смотрите в "Актуальном интервью". 14 часов назад