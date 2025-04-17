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Головченко: Доля безналичных платежей в Беларуси превышает 60 %
В Беларуси значительно увеличилась доля безналичных платежей. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко в "Актуальном интервью".
"Мы идем с хорошим темпом. В настоящее время доля безналичных платежей составляет более 60 %, практически 61 %. Это существенно больше, чем 5 годами ранее", - заметил глава Нацбанка.
Государство проводит целенаправленную политику по повышению привлекательности такого инструмента, обозначил Роман Головченко. Большую роль в этом играют платежные системы, услуги и сервисы, которые становятся все более доступными и, соответственно, они уже сами повышают долю безналичных платежей. Параллельно Нацбанк ведет работу сразу по нескольким проектам в сфере платежных услуг.
"Все мы привыкли к платежам с использованием классических банковских карточек, но у них также есть определенные ограничения или недостатки. Для субъектов хозяйствования это связано с достаточно высокой стоимостью эквайринга, то есть платы за использование услуг эмитентов карточек, а также за межбанковские расчеты по карточкам, международные платежные системы, которые являются эмитентами - Visa, Masterсard и так далее. Поэтому большую популярность начинают приобретать системы платежей с использованием QR-кодов", - поделился председатель правления Нацбанка.
По его словам, усредненная стоимость классического эквайринга составляет порядка 1,5%, а по национальным системам ЕРИП и "Оплати" - 0,5%. "Для субъектов хозяйствования это важно еще и тем, что здесь, не привязываясь к карточной системе, деньги проступают на счет продавца практически моментально", - заметил Роман Головченко.