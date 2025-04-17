Головченко: Доля безналичных платежей в Беларуси превышает 60 %

В Беларуси значительно увеличилась доля безналичных платежей. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко в "Актуальном интервью".

"Мы идем с хорошим темпом. В настоящее время доля безналичных платежей составляет более 60 %, практически 61 %. Это существенно больше, чем 5 годами ранее", - заметил глава Нацбанка.

Государство проводит целенаправленную политику по повышению привлекательности такого инструмента, обозначил Роман Головченко. Большую роль в этом играют платежные системы, услуги и сервисы, которые становятся все более доступными и, соответственно, они уже сами повышают долю безналичных платежей. Параллельно Нацбанк ведет работу сразу по нескольким проектам в сфере платежных услуг.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Все мы привыкли к платежам с использованием классических банковских карточек, но у них также есть определенные ограничения или недостатки. Для субъектов хозяйствования это связано с достаточно высокой стоимостью эквайринга, то есть платы за использование услуг эмитентов карточек, а также за межбанковские расчеты по карточкам, международные платежные системы, которые являются эмитентами - Visa, Masterсard и так далее. Поэтому большую популярность начинают приобретать системы платежей с использованием QR-кодов", - поделился председатель правления Нацбанка.