Головченко на примере разъяснил, сколько можно заработать на сбережениях в белорусских рублях

Выгодно ли хранить сбережения в белорусских рублях, рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко в "Актуальном интервью".

Говоря о сбережениях средств, глава Нацбанка отметил, что в этом вопросе очень важно диверсифицировать портфель. И белорусские банки предоставляют различные формы сбережения средств. Это не только депозиты, это и металлические счета (хранение в ценных металлах), и рынок облигаций, и акций.

Роман Головченко:

"Конечно, чтобы разбираться в многообразии этих инструментов, надо иметь определенные знания и определенную финансовую грамотность. И все банки сейчас обязаны выступать финансовыми консультантами для граждан абсолютно бесплатно, в отличие от того, как это было раньше, когда людей платно консультировали".

"Мое глубокое убеждение - в настоящее время, да и в ближайшие годы, сбережения в национальной валюте являются наиболее эффективным способом сохранения личного капитала", - поделился председатель правления Национального банка.

Он также привел некоторые цифры в качестве примера. И если бы год назад человек положил на безотзывный депозит 1 тыс. белорусских рублей, сейчас бы его доход составил 120 рублей. Если бы год назад он вложился в покупку долларов, он бы потерял сейчас 20 белорусских рублей.

Если взять период в два года, то безотзывный депозит по фиксированной ставке в размере 1 тыс. рублей, открытый в марте 2023 года, принес бы сегодня дополнительный доход в размере 296 белорусских рублей. А если бы в тот момент человек купил доллары США, то доход составил бы только 113 белорусских рублей, практически в три раза меньше.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"А что же с более длительным периодом? Предположим, что в марте 2016 года вы положили ту же 1 тыс. белорусских рублей на безотзывный депозит по фиксированной ставке сроком на два года. Но потом вы бы не забирали эти деньги, а капитализировали проценты и вместе с процентами поочередно перекладывали этот депозит и проценты на новые безотзывные вклады по этой же ставке и на этот же срок. В этом случае в марте 2025 года ваш доход составил бы 2871 рубль", - обозначил глава Нацбанка.

Он добавил, что доход от вложения 1 тыс. белорусских рублей в 2016 году в доллары США за этот же период составил бы всего 533 рубля. "Как говорится, почувствуйте разницу и выводы делайте сами", - сказал Роман Головченко.