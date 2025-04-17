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Головченко на примере разъяснил, сколько можно заработать на сбережениях в белорусских рублях
Выгодно ли хранить сбережения в белорусских рублях, рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко в "Актуальном интервью".
Говоря о сбережениях средств, глава Нацбанка отметил, что в этом вопросе очень важно диверсифицировать портфель. И белорусские банки предоставляют различные формы сбережения средств. Это не только депозиты, это и металлические счета (хранение в ценных металлах), и рынок облигаций, и акций.
Роман Головченко:
"Конечно, чтобы разбираться в многообразии этих инструментов, надо иметь определенные знания и определенную финансовую грамотность. И все банки сейчас обязаны выступать финансовыми консультантами для граждан абсолютно бесплатно, в отличие от того, как это было раньше, когда людей платно консультировали".
"Мое глубокое убеждение - в настоящее время, да и в ближайшие годы, сбережения в национальной валюте являются наиболее эффективным способом сохранения личного капитала", - поделился председатель правления Национального банка.
Он также привел некоторые цифры в качестве примера. И если бы год назад человек положил на безотзывный депозит 1 тыс. белорусских рублей, сейчас бы его доход составил 120 рублей. Если бы год назад он вложился в покупку долларов, он бы потерял сейчас 20 белорусских рублей.
Если взять период в два года, то безотзывный депозит по фиксированной ставке в размере 1 тыс. рублей, открытый в марте 2023 года, принес бы сегодня дополнительный доход в размере 296 белорусских рублей. А если бы в тот момент человек купил доллары США, то доход составил бы только 113 белорусских рублей, практически в три раза меньше.
"А что же с более длительным периодом? Предположим, что в марте 2016 года вы положили ту же 1 тыс. белорусских рублей на безотзывный депозит по фиксированной ставке сроком на два года. Но потом вы бы не забирали эти деньги, а капитализировали проценты и вместе с процентами поочередно перекладывали этот депозит и проценты на новые безотзывные вклады по этой же ставке и на этот же срок. В этом случае в марте 2025 года ваш доход составил бы 2871 рубль", - обозначил глава Нацбанка.
Он добавил, что доход от вложения 1 тыс. белорусских рублей в 2016 году в доллары США за этот же период составил бы всего 533 рубля. "Как говорится, почувствуйте разницу и выводы делайте сами", - сказал Роман Головченко.
В целом, количество вкладчиков в депозиты в белорусских рублях за истекший год увеличилось на 25 тыс. человек. И сейчас общее количество составляет 1,074 млн человек. "Доля этих депозитов достаточно существенна в банковской системе. На 1 марта срочные депозиты физических лиц составили 1,5 млрд белорусских рублей, и эта цифра постоянно растет", - подчеркнул он.