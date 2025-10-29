Головченко о новой программе развития: Каждый должен понимать, какой будет Беларусь через 5 лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко.

Роман Головченко рассказал о доработке Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Итоговый документ должен быть представлен Президенту до 1 ноября. В окончательном виде программу также планируется вынести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое состоится 18-19 декабря.

Александр Лукашенко заслушал доклад главы Нацбанка

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "Я доложил Президенту о структуре программы, о тех приоритетах, которые мы предлагаем заложить в ее основу. И о том, как будет оцениваться выполнение, кто будет отвечать за каждое конкретное направление, какие механизмы будут использоваться для достижения целей программы. Документ должен соответствовать и программным документам высшего порядка. Это национальные цели устойчивого развития нашей страны, и предвыборная программа Президента. Все должно быть взаимоувязано. И самое главное - доступно и понятно. Она потому и называется Программа социально-экономического развития, т.е. это программа развития общества и государства. Она должна быть такой, чтобы ее понимали не только чиновники или те, кто конкретно будет выполнять эти задачи, но и каждый белорус должен понимать, какой мы видим страну через 5 лет".

Также глава Нацбанка отметил, что Президент особо обратил внимание на то, что программа должна быть, во-первых, реалистичной, во-вторых, конкретной и, в-третьих, понятной. Мы завершаем буквально в эти дни работу. Как и предписано распоряжением Президента, 1 ноября внесем документ главе государства.

Результаты совещания Президента Беларуси с банкирами

Еще одной темой доклада стала работа по итогам недавнего совещания Президента с руководством банков. Тогда Александр Лукашенко обозначил ключевые направления и приоритеты развития всей банковско-финансовой системы.

"Против нас ввели просто невиданные, незаконные драконовские санкции. Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня можно с уверенностью сказать - мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно, трудно до сих пор. Вряд ли будет легче дальше", - отметил глава государства.

На совещании Президент дал ряд поручений. В частности, речь о задачах по большей вовлеченности банковской системы в экономическое развитие страны. Это и ресурсная база, и вопросы инфляции.

Премьер-министр Роман Головченко в своем выступлении заявил, что все поручения Президента Александра Лукашенко касались четырех основных направлений, первое из которых - ценовая стабильность.

"Первый - это ценовая стабильность, т.е., собственно говоря, инфляция и все, что с ней связано. Второй – это финансовая стабильность, т.е. стабильность на финансовом и валютном рынке. Третий блок - это поддержка экономики банковской системой. И четвертый – это внедрение новых технологий и сервисов, цифровизация банковской сферы в интересах клиентов, т.е. юридических и физических лиц, - перечислил глава Нацбанка. - Что касается ресурсной поддержки экономики, то я проинформировал Президента о том, что в этом году задача реализуется достаточно успешно. Банки за 9 месяцев увеличили объем кредитования экономики на 14 %. Особенно отметил, что такими достаточно быстрыми темпами".

Роман Головченко отметил, что растет инвестиционное кредитование. Это целенаправленная политика Национального банка по стимулированию именно инвестиционного кредитования. "На сегодняшний день за 9 месяцев инвестиционных кредитов мы выдали на 4,5 млрд рублей, это практически на 60 % больше, чем в прошлом году. В принципе сейчас ликвидность банковской системы находится на достаточно хорошем уровне. Ресурсная база составляет более 150 млрд рублей, банковская система готова кредитовать по приемлемым ставкам фактически все те проекты, естественно, окупаемые, которые будут предложены со стороны реального сектора экономики", - подтвердил глава Нацбанка.

Роман Головченко подчеркнул: "Мы не забываем и про кредитование физических лиц, хотя определенные действия, как вы знаете, мы принимали для того, чтобы несколько засушить, так скажем, не обусловленное кредитование, потребительское кредитование, а акцент сделали именно на кредитовании приобретения товаров отечественного производства. И на сегодняшний день таких кредитов выдано уже на сумму более миллиарда рублей, что на 23 % выше, чем за 9 месяцев прошлого года. По всем остальным направлениям работа также ведется. Я Президенту доложил, что каждое поручение, которое было дано, оно уже трансформировано в соответствующее поручение по линии Национального банка. Мы определились, какие нормативные акты, в какой срок надо принять. Это что касается того, что регулируется нормативными актами и постановлениями правления, по более мелким частным вопросам часть решений принята. Часть спланирована в соответствующие сроки, она будет обязательно реализована".