Головченко рассказал о расчетах в национальных валютах со странами ЕАЭС и как увеличить показатели

Беларусь выполняет 95 % расчетов со странами ЕАЭС в национальных валютах. Об этом в "Актуальном интервью" председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.

Беларусь в год своего председательства в ЕАЭС уделяет особое внимание увеличению доли расчетов между странами союза в национальных валютах. "В отношении нашей страны проблемы нет - 95% наших внешнеторговых расчетов со странами ЕАЭС происходят в национальных валютах. В российском рубле, в казахстанском тенге, в белорусском рубле. 95% - это высокая цифра, поэтому здесь, я считаю, мы для Беларуси свою задачу выполнили", - сказал Роман Головченко.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0043f4a1-9561-41d4-9571-526abc1e6fa3/conversions/8bfc1aea-6e30-463e-9ec0-b59151887398-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0043f4a1-9561-41d4-9571-526abc1e6fa3/conversions/8bfc1aea-6e30-463e-9ec0-b59151887398-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0043f4a1-9561-41d4-9571-526abc1e6fa3/conversions/8bfc1aea-6e30-463e-9ec0-b59151887398-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0043f4a1-9561-41d4-9571-526abc1e6fa3/conversions/8bfc1aea-6e30-463e-9ec0-b59151887398-xl-___webp_1920.webp 1920w

Однако он считает, что этот показатель может быть и выше. "Что для этого надо сделать? Есть несколько подходов. Самый верный и самый быстрый - это обеспечить ценообразование на товары и услуги стран ЕАЭС в национальных валютах. Тогда, конечно, будет естественный драйвер для роста объемов расчета в национальных валютах, т.е. уйти от привязки цен на рынке ЕАЭС в долларах, евро, юанях и так далее. Как только будут цены выставляться в национальных валютах, это естественным образом простимулирует и расчеты. Все наши коллеги понимают важность этого процесса, и мы целенаправленно идем по этому пути", - отметил председатель правления Нацбанка.

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