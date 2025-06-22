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Головченко рассказал о расчетах в национальных валютах со странами ЕАЭС и как увеличить показатели
Беларусь выполняет 95 % расчетов со странами ЕАЭС в национальных валютах. Об этом в "Актуальном интервью" председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.
Беларусь в год своего председательства в ЕАЭС уделяет особое внимание увеличению доли расчетов между странами союза в национальных валютах. "В отношении нашей страны проблемы нет - 95% наших внешнеторговых расчетов со странами ЕАЭС происходят в национальных валютах. В российском рубле, в казахстанском тенге, в белорусском рубле. 95% - это высокая цифра, поэтому здесь, я считаю, мы для Беларуси свою задачу выполнили", - сказал Роман Головченко.
Однако он считает, что этот показатель может быть и выше. "Что для этого надо сделать? Есть несколько подходов. Самый верный и самый быстрый - это обеспечить ценообразование на товары и услуги стран ЕАЭС в национальных валютах. Тогда, конечно, будет естественный драйвер для роста объемов расчета в национальных валютах, т.е. уйти от привязки цен на рынке ЕАЭС в долларах, евро, юанях и так далее. Как только будут цены выставляться в национальных валютах, это естественным образом простимулирует и расчеты. Все наши коллеги понимают важность этого процесса, и мы целенаправленно идем по этому пути", - отметил председатель правления Нацбанка.
Актуальное интервью | Роман Головченко
Как Национальный банк Беларуси держит руку на пульсе глобальных трендов? Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси, делится инсайтами с Петербургского экономического форума. - Почему цифровой рубль станет будущим трансграничных расчетов? - Как уход от доллара меняет мировую торговлю? - Зачем банки делают ставку на искусственный интеллект? Смотрите в "Актуальном интервью".
Эти и другие темы будут обсуждаться на полях Евразийского экономического форума, который пройдет 26-27 июня в Минске. Главная тема форума - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Мероприятие ориентировано на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках союза.