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Головченко рассказал, почему оплата с помощью телефона не проходит в некоторых магазинах
Белорусы, которые привыкли рассчитываться с помощью телефона, недоумевают: почему в некоторых магазинах от них требуют физическую карточку. В чем причина, рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко в "Актуальном интервью".
"Возможные ограничения или лимиты, с которыми мы сталкиваемся, связаны не с нами. Они связаны с политикой эмитентов карточек, платежными системами либо с политикой тех, кто предоставляет приложения для использования в расчетах, такие как Apple Pay, Samsung Pay и так далее", - отметил глава Нацбанка.
Он также добавил, что технически в Беларуси все готово для работы с такими сервисами. Доказательством этому может послужить национальная система оплаты по QR-кодам с помощью приложения Белкарт Pay, которая хорошо работает и полностью функциональна.
К этому сервису, как сказал Роман Головченко, присоединилось 19 белорусских банков. "Количество его подписчиков постоянно растет. На данный момент насчитывается более 330 тыс. человек. Но полноценно мы запустим систему к концу 2025 года и она будет абсолютно доступна для владельцев счетов во всех белорусских банках", - подчеркнул он.