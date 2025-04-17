Головченко рассказал, почему оплата с помощью телефона не проходит в некоторых магазинах

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Белорусы, которые привыкли рассчитываться с помощью телефона, недоумевают: почему в некоторых магазинах от них требуют физическую карточку. В чем причина, рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко в "Актуальном интервью".

"Возможные ограничения или лимиты, с которыми мы сталкиваемся, связаны не с нами. Они связаны с политикой эмитентов карточек, платежными системами либо с политикой тех, кто предоставляет приложения для использования в расчетах, такие как Apple Pay, Samsung Pay и так далее", - отметил глава Нацбанка.

Он также добавил, что технически в Беларуси все готово для работы с такими сервисами. Доказательством этому может послужить национальная система оплаты по QR-кодам с помощью приложения Белкарт Pay, которая хорошо работает и полностью функциональна.