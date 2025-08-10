Горлов: Президент Беларуси ежедневно контролирует ход уборки зерновых

Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда ориентирует на жесткую дисциплину и технологии. Глава государства буквально каждую неделю мониторит ситуацию и выезжает в поля. Какие основные поручения министру сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрию Горлову были даны Президентом, профильный министр поделился в интервью в "Главном эфире".

Юрий Горлов подчеркнул, что белорусский лидер ежедневно контролирует ход уборки зерновых, зернобобовых, рапса, интересуется различными вопросами хода уборочной, качеством уборки и даже настроением людей, а оно, по словам министра, хорошее, потому что в 2025 году есть что убирать, да и урожай стоит хороший.

Журналист Илона Волынец и министр сельского хозяйства Юрий Горлов

"Все мы понимаем, что каждый сельхозрабочий трудился не зря, ведь люди делают все на результат, и мы его получим. Александр Лукашенко очень трепетно и с заботой относится к уборке, спрашивает, какая необходима помощь, все ли решено на уровне государства", - рассказал Юрий Горлов.