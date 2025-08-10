3.71 BYN
Горлов: Президент Беларуси ежедневно контролирует ход уборки зерновых
Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда ориентирует на жесткую дисциплину и технологии. Глава государства буквально каждую неделю мониторит ситуацию и выезжает в поля. Какие основные поручения министру сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрию Горлову были даны Президентом, профильный министр поделился в интервью в "Главном эфире".
Юрий Горлов подчеркнул, что белорусский лидер ежедневно контролирует ход уборки зерновых, зернобобовых, рапса, интересуется различными вопросами хода уборочной, качеством уборки и даже настроением людей, а оно, по словам министра, хорошее, потому что в 2025 году есть что убирать, да и урожай стоит хороший.
"Все мы понимаем, что каждый сельхозрабочий трудился не зря, ведь люди делают все на результат, и мы его получим. Александр Лукашенко очень трепетно и с заботой относится к уборке, спрашивает, какая необходима помощь, все ли решено на уровне государства", - рассказал Юрий Горлов.
Он также обратил внимание, что на уровне страны и под руководством Президента все вопросы решены, а когда18 июля 2025 года Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2025 года, то на нем обозначили вопросы по обеспечению топливом и техникой. К слову, министр заявил, что в 2025-м в Беларуси закупили 567 новых зерноуборочных комбайнов, но работа по закупке энергонасыщенных тракторов все равно продолжается.