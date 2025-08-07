Горлов: В 2025 году в Беларуси однозначно будет "борщевой" набор

В "Актуальном интервью" министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов разъяснил, будет ли Беларусь в 2025 году с "борщевым" набором.

"Однозначно: Беларусь будет с овощами. Так уверенно говорю, потому что год выдался очень благоприятный. Да, в начале 2025-го стояли заморозки, которые продолжались и в марте, когда часть посевов погибла, и в конце апреля, и в начале мая. Но несмотря на это, мы будем с овощами", - подчеркнул министр.