Горлов: В 2025 году в Беларуси однозначно будет "борщевой" набор
Автор:Илона Волынец
В "Актуальном интервью" министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов разъяснил, будет ли Беларусь в 2025 году с "борщевым" набором.
"Однозначно: Беларусь будет с овощами. Так уверенно говорю, потому что год выдался очень благоприятный. Да, в начале 2025-го стояли заморозки, которые продолжались и в марте, когда часть посевов погибла, и в конце апреля, и в начале мая. Но несмотря на это, мы будем с овощами", - подчеркнул министр.
Юрий Горлов заявил, что в Беларуси в 2025-м на полях растет хороший картофель. По его словам, в стране должны получить приблизительно около 1 млн т картофеля. Также, отметил эксперт, погода благоприятствует росту моркови, свеклы и лука.