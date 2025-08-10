Горлов: В 2025 году зерно набрало большую массу, чем в 2024-м

Уборочная-2025 находится в самом разгаре. Доволен ли ее темпами министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов, он рассказал в интервью в "Главном эфире".

"Можно сказать, что сегодня по уборке набраны те темпы, которые нас устраивают. Конечно, мы должны ускоряться. К 2024 году немножко отстаем, потому что тогда уборка началась раньше, чем в 2025-м, тем не менее в 2025 году урожай зерновых и зернобобовых на порядок выше, чем в 2024-м", - обозначил министр.

Журналист Илона Волынец и министр сельского хозяйства Юрий Горлов

Юрий Горлов отметил, что зерно имеет большую массу, чем в 2024 году, а по его характеристикам понятно - сейчас оно уже не щуплое (то есть достигло зрелости. - Прим. news.by).

По словам министра, зерно достигло влажности 18 %, при которой уже начинают уборку. "Хотя можем начать убирать и при влажности 22 %. А к концу дня она уже может опуститься и до 16 %, что касается пшеницы", - добавил Юрий Горлов.