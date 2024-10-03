Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024 году превысит 11 млн белорусских рублей

Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024 году превысит 11 млн рублей.

В прошлом году помощь составила более 4 млн. Тогда финансовой поддержкой фонда воспользовались около 40 бизнесов. На будущий год сумма предусмотрена свыше 11,5 млн рублей.

В профильном фонде анонсировали - с 1 октября будут помогать не только малому, но еще и среднему бизнесу.