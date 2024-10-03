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Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024 году превысит 11 млн белорусских рублей

Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024 году превысит 11 млн рублей.

В прошлом году помощь составила более 4 млн. Тогда финансовой поддержкой фонда воспользовались около 40 бизнесов. На будущий год сумма предусмотрена свыше 11,5 млн рублей.

В профильном фонде анонсировали - с 1 октября будут помогать не только малому, но еще и среднему бизнесу.

Основа финансовой поддержки - займы и лизинг. В первом случае предоставляют до 1 млн рублей на срок до 5 лет, а с 1 октября - до 10 лет по ставке от 4,75 % годовых до ставки рефинансирования Нацбанка. Величина зависит, в том числе, от количества создаваемых рабочих мест.

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