Грильяж из гречневой крупы разработали могилевские технологи
Больше продукции качественной, а главное, разнообразной! Такие задачи стоят перед пищевой отраслью Беларуси. И вот уже грильяж из пророщенных зерен гречихи и пасту из этой крупы готовы предложить любителям ЗОЖ могилевские ученые.
На базе Университета пищевых и химических технологий разработали соответствующие рецептуры. Первые партии выпущены совместно с хлебопекарными предприятиями.
Лиана Шустова, специалист отдела Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:
"Зеленая гречка более ценная и богатая минеральными веществами и витаминами. Также она обладает большим количеством антиоксидантов. При проращивании эти свойства улучшаются: увеличивается содержание витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, и они полностью усваиваются".
Кстати, грильяж из пророщенной зеленой гречки занял в этом году лидирующие позиции в конкурсе "100 идей для Беларуси". После апробации продукта специалисты рассчитывают на его массовый выпуск.