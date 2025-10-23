Грильяж из гречневой крупы разработали могилевские технологи

Больше продукции качественной, а главное, разнообразной! Такие задачи стоят перед пищевой отраслью Беларуси. И вот уже грильяж из пророщенных зерен гречихи и пасту из этой крупы готовы предложить любителям ЗОЖ могилевские ученые.









Грильяж из пророщенной зеленой гречки занял в 2025 году лидирующие позиции в конкурсе "100 идей для Беларуси"

На базе Университета пищевых и химических технологий разработали соответствующие рецептуры. Первые партии выпущены совместно с хлебопекарными предприятиями.

Лиана Шустова, специалист отдела Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

"Зеленая гречка более ценная и богатая минеральными веществами и витаминами. Также она обладает большим количеством антиоксидантов. При проращивании эти свойства улучшаются: увеличивается содержание витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, и они полностью усваиваются".