Губернатор Ленобласти рассказал о сотрудничестве российского региона с Беларусью

Между Беларусью и Ленинградской областью подписано соглашение, согласно которому белорусские компании начали работу по газификации Ленобласти. Туда не просто поставляются комплектующие, оборудование, насосы, а выполняются работы под ключ. Об этом сообщил в "Актуальном интервью" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Это можно назвать настоящим экспортом услуг под ключ. "Белорусские компании приходят, строят газопроводы, котельные, полностью монтируют и обеспечивают ее энергобезопасность. Все это делается с самыми современными подходами и оборудованием. Конечно, огромное внимание уделено экологичности и безопасности", - рассказал губернатор.

По его словам, данное соглашение рассчитано на пять лет, поэтому в Ленинградской области заинтересованы в его реализации.

"Следующее направление в сотрудничестве - экология. Мы уже работаем с белорусскими компаниями, которые поставляют водоочистные, канализационные станции. Но на этом не останавливаемся - есть и система экологического мониторинга, качества воды, воздуха, почвы, лесов. Это объемная работа", - отметил Александр Дрозденко.

Но почему такое тесное сотрудничество у Ленинградской областью с Беларусью, ведь в российском регионе есть собственные производители. Все очень просто. Там работа ведется с учетом цены и качества. Например, только в ближайшие три года Ленобласть закупит еще 52 водоочистных станции. "Одно из предложений - создание мультимодальной станции или комплекса по обслуживанию всей линейки белорусской техники, которую покупает не только агломерация Ленинграда, но и весь Северо-Запад. У нас 25-30 % - это белорусская техника, но ее надо обслуживать", - обозначил глава российского региона.

Конечно, делать станции обслуживания для каждого предприятия сегодня не очень выгодно, а сделать такую комплексную станцию обслуживания было бы неплохо. "Отдельное направление - это медицинская реабилитация. Работаем с коллегами из Минска по построению совместного предприятия в Ленинградской области, которое бы занималось созданием медицинских средств технической реабилитации", - рассказал Александр Дрозденко.