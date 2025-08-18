И это не предел! Павел Шутило из Клецкого района установил рекорд в 7 тыс. тонн намолоченного зерна

Уборочная кампания приносит аграриям Минской области очередные достижения. Общий каравай зерновых с рапсом превысил 1 млн 750 тыс. тонн. По этому показателю центральный регион - лидер в Республике. Кроме того, в Минской области первый в стране комбайнер семитысячников на технике "Гомсельмаш".



Отличился и водитель, который перевез 6 тыс. тонн зерна. Механизатор Павел Шутило из Клецкого района сегодня снова принимает награды.

Вот уже месяц Павел Шутило, механизатор из хозяйства Кухчицы Клецкого района, остается одним из главных ньюсмейкеров этой жатвы.

Тысячи тонн зерна он намолачивает на отечественном комбайне «Гомсельмаш». Недавно Павел установил личный рекорд - 7 тысяч тонн намолоченного зерна. Конечно, такому результату способствовала и высокая урожайность: например, пшеница на полях Кухчиц дает по 90 центнеров с гектара.

Сегодня хлебороб из Клецкого района принимает награды из рук помощника президента по Минской области Александра Кохана. Отличился и водитель сельхозпредприятия Андрей Алексейчик - за уборочную он уже перевез более 6 тыс. тонн зерна. Поздравить аграриев приехали и депутаты Палаты представителей. К слову, в эти дни парламентарии тоже работают в полях.

"Я и сам не ожидал такого результата. Все получилось благодаря поддержке семьи и коллег. Все поддерживали. Когда приходишь, и каждый день ощущаешь эту группу поддержки, даже не верится, что можно добиться таких результатов", - отметил механизатор.

Александр Кохан, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минской области: "Что касается Минской области, то и здесь на сегодняшний день установлены рекорды - почетное первое место по валовому сбору зерновых, сейчас это 1 млн 484 тыс. тонн. Уже убрано 77 %, и, думаю, есть еще резервы. Можно двигаться к двухмиллионному рубежу, учитывая намолот рапса, а возможно, и без него".

"Это действительно история, которой мы должны гордиться. Потому что еще 5–10 лет назад никто и представить не мог, что у нас появятся такие хлеборобы, которые смогут намолотить 7 тысяч тонн зерна. И, судя по настроению нашего комбайнера, это еще далеко не предел", - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Иван Маркевич.