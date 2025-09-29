ИННОПРОМ в Минске - Кыргызстан видит перспективы сотрудничества с Беларусью

В Минске стартовала Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь", собравшая ведущие компании, представителей правительств стран ЕС, СНГ и других государств из 24 стран.

Премьерное мероприятие обещает стать значимой площадкой для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества.

Одним из участников выставки стал Урмат Такиров, директор Центра по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана. Он рассказал о впечатлениях от выставки, гостеприимстве белорусов и целях участия своей страны.

Для Урмата Такирова посещение Минска стало первым опытом знакомства с Беларусью: "Минск - прекрасный город. Народ гостеприимный, простой и коммуникабельный. Это особенность вашего народа, и мы всегда рады сотрудничать с нашими братьями-белорусами".

Особое впечатление на гостя произвел современный экспоцентр, где проходит ИННОПРОМ.

Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы экономического роста: в среднем 9 % за последние три года, а за первые восемь месяцев 2025 года - 11%.

По словам Урмата Такирова, развитие промышленности является одним из ключевых приоритетов стратегии Кыргызстана до 2030 года. Участие в ИННОПРОМ для Центра "Кыргыз Экспорт" - это возможность продвигать продукцию на внешние рынки и укреплять партнерские связи.

"Это наша третья выставка в этом году. Весной мы были в Ташкенте, летом - в Екатеринбурге, и теперь завершаем промышленное направление в Минске", - рассказал Урмат Такиров.

Цели участия в выставке у Кыргызстана многогранны - продвижение страны как открытого к партнерству государства, подписание конкретных контрактов и укрепление отношений с существующими партнерами.

Для новых компаний выставка служит своего рода "разведкой боем" - возможностью изучить белорусский рынок, оценить перспективы поставок и наладить сотрудничество с местными и международными компаниями.

Урмат Такиров отметил интерес Кыргызстана к белорусской продукции, особенно к сельскохозяйственной и специальной технике: "Беларусь традиционно сильна в производстве сельхозтехники и спецтехники. Учитывая рост строительства и сельского хозяйства в Кыргызстане, эти направления для нас очень актуальны",