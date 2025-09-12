Инновации, технологии и деловое партнерство - в Минске проходит форум экономического сотрудничества

Белорусская столица все больше раскрывает свой инвестиционный потенциал. За последнее время с участием крупного бизнеса в Минске построили выставочный и деловой центры, отели. Кроме того, привлекает туристический колорит мегаполиса. Об этом сегодня заявили на Минском международном форуме экономического сотрудничества.



Форум проходит уже в четвертый раз, и, по словам его гостей и участников, интерес к деловому сотрудничеству с Минском только растет.



В этот раз к нам приехали партнеры из почти 30 стран, только из России 15 регионов. Среди актуальных тем форума региональное и международное сотрудничество с Минском, инвестиции, инновации, технологии как драйверы роста в эпоху трансформации.



Кроме того, практика бизнеса и экспорт - это реальные кейсы и инструменты для выхода на рынки. Отметим, что ключевая цель мероприятия - презентовать инвестиционный и экономический потенциал Минска и стимулировать деловое партнерство.

Ратмир Мавлиев, мэр г. Уфы (Башкортостан, Россия)

Ратмир Мавлиев, мэр г. Уфы (Башкортостан, Россия): "Мы приехали большой делегацией и планируем продолжать сотрудничество. Уверен, что мы не просто стратегические партнеры, а два братских народа, которые и в будущем будут поддерживать друг друга и оставаться надежной опорой. В целом можно сказать, что сегодня УТЗ уже занимает треть рынка Российской Федерации. Это действительно очень хороший, достойный результат. Техника постоянно совершенствуется. Сегодня в Уфе проходит апробация - не научное исследование, а именно апробация техники, которую называют "гармошка". На улицах города они заметно выделяются. У этой техники большие возможности по вместимости, и она достаточно технологична".

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: "В этом году у нас представители 27 стран и 15 регионов Российской Федерации. Мы полностью откликнулись на все предложения и заявки по посещению наших предприятий. Я думаю, такая тематика позволит реализовать весь потенциал, который есть между присутствующими здесь странами".